$!Repensar las exportaciones en un mundo post-COVID 19

Tradicionalmente, después de las grandes crisis económicas globales las empresas que exportan se recuperan más rápido que aquellas que no. El tiempo de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 no tiene nada de tradicional. Esta crisis afecta a todos los mercados sin excepción, así que los ganadores y perdedores no dependerán de su ubicación geográfica, sino de otros factores. Hay una gran carrera de consultores, gobiernos y otros expertos tratando de predecir cuáles son esos factores. Y aunque solo podemos jugar a los escenarios posibles, hay tendencias que sobresalen y que pueden determinar las acciones que podemos tomar como país, así como a nivel de las empresas. En este artículo, destacaremos 5 factores importantes. De la agilidad, determinación y la colaboración en la implementación de medidas que aprovechen esos factores dependerá si somos parte de esos ganadores tradicionales o no.

Una visión exportadora

Los consumidores deciden. ¿Qué están diciendo?

Los posibles sectores ganadores

La innovación: repensar las soluciones

Los nuevos sectores resilientes

En crisis anteriores el sector servicio, con excepciones (como el sector financiero en 2008-2009), se recuperó más rápido que los sectores de bienes. Lo mismo se espera que pase ahora. Los servicios profesionales, por ejemplo, en mercados como Estados Unidos o Europa ya se entregan online en un 70-80%. Esto abre oportunidades para profesionales especializados que sean capaces de ofrecer los servicios de manera eficiente, efectiva y a buen precio. El sector turismo, todos concuerdan, será uno de los últimos en volver a los niveles pre-crisis por múltiples factores, sin embargo los otros sectores de servicios tienen el potencial de recuperarse a mediano plazo. La mala noticia es que países como los nuestros no han invertido realmente en hacer e implementar una estrategia de exportación de servicios y eso significa que estamos menos listos para fomentar la exportación de nuestro capital humano y el gran talento de nuestra gente.

Mientras pensemos que la única ventaja política tanto de sector publico como del privado sea mantener el status quo lo mejor posible, no podremos dar el salto significativo. Cuando hemos pensado diferente, como en el caso del cine, hemos podido generar ingresos, formalizar la actividad económica y pasar a ser líder de ese sector en la región. Aunque queda pendiente el salto hacia la internacionalización del cine criollo.

Las políticas y acciones para la reactivación de la economía tanto a nivel estatal como privado deben estar basadas en una estrategia no solo de sobrevivencia de la crisis, sino de sobresalir creando nuevas oportunidades y compitiendo de manera regional y global. Eso quiere decir pensar en cómo hacer nuestros sectores, tradicionales o no, más resilientes, pasar de exportar solo el banano o cacao orgánico a exportar el know how para plantar y exportar el mejor cacao orgánico en el mundo. No conformarnos con tener empresas en zonas francas creando y exportando equipos médicos, sin tratar de que el país se integre a agregar un valor más allá y construya sobre eso empresas innovadoras en medicina.

Tal vez la más importante tradición que hay que entender es que la capacidad de adaptarse e innovar es el principal ingrediente de la supervivencia humana. Lo dijo Darwin, lo dicen las estadísticas y las encuestas de mercado. A diferencia de los primeros homos sapiens, como empresas, como gobiernos, tenemos herramientas y una dinámica de mercado que debemos entender, preparar y perseguir juntos. Solo en colaboración, con persistencia y con la visión compartida se logran las transformaciones duraderas.