$!República Dominicana debe fortalecer su marca país, asegura experto

La crisis que vivió la República Dominicana con los fallecimientos de turistas en complejos hoteleros del país debe servir de aprendizaje y llevar a las autoridades tener un plan estratégico como “Marca-País”.

“La segunda reflexión es cómo pasar de modelos de reacción a modelo de anticipación o de predicción. Esto puede otra vez suceder y si puede volver a suceder cómo lo voy a gestionar porque la mejor crisis es la que no hay que resolver porque está bajo control y la que no puede repetir porque ya has conseguido que no sea un problema; y la tercera reflexión es qué recursos tengo como país en caso de que se dé ese tipo de crisis; cómo voy a actuar porque se está afectando la reputación, la credibilidad y el destino”, señaló Alejandro Romero, socio y CEO Américas de la firma de consultoría de Comunicación LLYC (Llorente & Cuenca).

Dijo que los consumidores y los clientes están dispuestos a perdonar si ven una respuesta favorable de cambio, una conducta de cambio. Esto es también con las instituciones que tiene la República Dominicana: cómo se comportan las autoridades, la Policía o el Poder Judicial.

“Esto es cómo tu sintoniza con el foco de preocupación, eso nos lleva a poner sobre la mesa: que de las crisis hay que aprender; posiblemente el país no estaba preparado, no tenía una política de crisis con este tipo de situaciones”, expresó el experto en estrategia de comunicaciones.

Romero habló al ser el orador de honor en el almuerzo conferencia de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), titulado “marcas, país, empresa: crisis, efectos y reputación”. Mencionó las claves para fortalecer la marca país, precisando que se debe partir de: qué quiere ser; luego hay que analizar cuáles son mis ventajas competitivas; que argumentación, qué narración yo puedo crear para que esa idea central sea creíble.

Añadió que el tercer paso es cómo lo pongo en valor; cómo puedo pasar del modelo de narrativa al modelo de vivir la historia de lo que yo quiero disfrutar y conocer de República Dominicana.

“Hablar de Marca-País va más allá de atributos. Es crear un concepto que transmita a comunidades de interés el aporte diferencial de la misma a la cultura global. Aquí también destacan los esfuerzos de los grupos de poder con miras a trabajar en el diseño de estrategias y proyectos que transmitan un propósito país, las cualidades únicas que la experiencia ofrece y cómo hablar de desarrollo sostenible es posible cuando existe un compromiso de todos los ciudadanos”, dijo el especialista.

Alejandro Romero dijo a Diario Libre que para crear una marca país hay que tener en cuenta seis ejes principales: qué es el país y cómo la gente percibe su país; seguridad: somos un país seguro o no; bienestar, que tiene los sub ejes: educación y el sub eje salud. Cómo es la educación en caso de Dominicana y el acceso a la salud; el cuarto eje es cuáles son sus rasgos culturales, cómo se expresan en el deporte, en la gastronomía, como se expresan en la cultura y cómo se expresan de la historia del país.

Romero también explicó que otro eje es la parte económica y empresarial: qué producimos, si esos productos son de calidad y si pueden ser de exportación. El último eje es todo el concepto de posicionamiento como marca turística o como marca.

“La combinación de esos seis ejes y sub ejes tu puedes construir todo el concepto que es una marca país y todo el concepto de todo lo que genera una percepción positiva de un país. No es tener el concepto sol y playa, sino que debes tener en cuenta a todos los ejes”, apuntó.

En la actividad, el presidente de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr, por sus siglas en inglés), Ramón Ortega, dijo que eventos recientes, como los suscitados tras los fallecimientos de turistas estadounidenses en el país, han mostrado una fragilidad en la gestión de la comunicación de crisis y evidenciaron la necesidad de contar con un protocolo de actuación frente a casos similares.

“Precisamente con la finalidad de estar mejor preparados frente a los imprevistos y poder convertir las crisis en oportunidades es que desde la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana hemos organizado este encuentro: “Marca, País, Empresa: Crisis, Efectos y Reputación”, apuntó.