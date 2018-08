República Dominicana padeció crisis económicas en la “década perdida”

Dificultades y quiebras en la banca

“A la banca tradicional, para no perder espacio y clientela, no le quedó más remedio que constituir sus propias financieras comerciales. Los bancos más grandes, que operaban un banco de desarrollo, un banco hipotecario, una financiera y empresas emisoras de tarjetas de crédito, constituyeron los denominados Grupos Financieros, en algunos casos emulando los Holding Group de Estados Unidos de América, y en otros con una estructura organizativa diferente”, enfatizó.

Dijo que lo que siguió fue el origen, desarrollo y masificación de las llamadas financieras comerciales, que realizaban operaciones de captación y colocación de recursos del público al margen del artículo 9 de la Ley General de Bancos No. 708 del 1965, ofertando altas tasas de interés pasivas, lo que generaba mucha preocupación entre las autoridades monetarias por las distorsiones que la creaban.

“Los bancos comerciales aumentaron las tasas de interés que cobraban sobre préstamos, encubriendo los aumentos como comisiones que superaban las tasas de interés pactadas en los contratos. También con reingeniería financiera violaban las normas de no prestar al comercio más del 25% de su cartera. Los demás intermediarios hicieron igual, con la desventaja de que sus préstamos estaban colocados a mediano plazo y largo plazo, mientras que sus pasivos eran de corto plazo”, indicó.

Dijo que, a través de esta figura jurídica, no prevista en Ley General de Bancos, esas entidades captaban recursos del público no sujetos a creación de reservas en el encaje legal, y peor aún, emitían acciones preferidas que no eran más que depósitos remunerados, y por los que mensualmente pagaban un rendimiento a sus propietarios, violando así el Código de Comercio en la parte relativa a la distribución de dividendos.

Afirmó que la situación parecía írsele de las manos a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central, por un lado, las altas tasas de interés que promovían y alimentaban las financieras y los grupos financieros, conllevaban una selección adversa de prestatarios que, en el momento menos esperado, podían provocar riesgo sistémico, como en efecto ocurrió a finales de los 80 y principios de los 90.

Por otro lado, dijo, existía la inquietud de cómo resolver los casos de quiebra de financieras, frente a la gente que depositó en ellas, ya que estaban al margen de la ley, no obstante, el artículo 9 de la Ley General de Bancos No. 708, de 1965, indicar que se consideraba un banco toda la entidad que de manera habitual se dedicara a captar y colocar recursos públicos.

Aseguró que después de 1947 la fecha histórica de la banca dominicana es el 23 de enero de 1985, cuando, para empezar a eliminar distorsiones y transparentar informaciones del proceso de intermediación financiera, la Junta Monetaria emitió un conjunto de resoluciones, entre las figuraba la que regulaba las operaciones de las financieras, conminándolas a registrarse en la Superintendencia de Bancos y sometiéndolas al régimen de supervisión de este organismo.