$!Resaltan necesidad de aplicar más medidas de asistencia a familias

El paquete de medidas económicas especiales anunciadas por el gobierno para paliar los efectos del nuevo coronavirus centra su atención en la sobrevivencia de las empresas, mientras economistas resaltan la necesidad de aplicar más medidas orientadas a otorgar asistencia especial a las familias.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó esta semana que el Gobierno no va a dejar a la población desamparada que por ello se coordinan esfuerzos para asegurar que las raciones de comida y los productos de la canasta básica, lleguen a los hogares dominicanos en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Trabajo ha instado a los empleadores a que otorguen vacaciones a sus trabajadores por 15 días, lo que significa que los trabajadores seguirán recibiendo sus pagas. El trabajador que no tiene la antigüedad suficiente para tener vacaciones se le avanzará una semana de vacaciones remuneradas y otra semana de salario a cargo de la empresa, según la resolución del despacho laboral.

De acuerdo a los datos oficiales, un 54.8 % de la población laboral dominicana es informal. Es decir, 2.58 millones de personas no reciben salarios de un empleador, sino que trabajan por cuenta propia. Por ello, la medida del Ministerio del Trabajo solo ampara a 2.29 millones de trabajadores en el país.

El Banco Central de República Dominicana, por su parte, ordenó a las instituciones financieras no desmejorar la calificación crediticia a los deudores de la banca, lo que se traduce en que, ante una renegociación de un préstamo, los bancos no podrán aumentar la tasa de interés a esos clientes.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó, entre varias medidas de alivio tributario, que los pagos de las personas físicas que sean contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta se aplazan al 30 de abril.

Faltan medidas

Para el economista Henri Hebrard, hasta ahora no hay suficientes medidas que apoyen a las personas, solo a las empresas. Espera que ya con la declaratoria de emergencia nacional aprobada por el Congreso, lleguen más políticas de asistencia a los trabajadores afectados por la caída de sus salarios, así como medidas más contundentes. “Hace falta declarar la cuarentena”, dijo.

Por ejemplo, Hebrard propone la reducción de las tarifas de servicios básicos como el transporte, la electricidad y los combustibles. Agregó que, si bien es cierto que el nuevo coronavirus tendrá un impacto fiscal, el desplome de los precios petroleros en los mercados internacionales da un respiro.

Recordó que por cada dólar que baja el petróleo, el país se ahorra 3,800 millones de pesos. En la última semana la caída del barril de Texas ha sido de siete dólares, desde los 31.73 dólares en que cerró el viernes pasado hasta los 24.66 dólares a los que se cotizaba esta mañana el petróleo estadounidense. Por ello, el economista destacó que hay espacio para un recorte del precio de los servicios públicos.

Hebrard agregó que otra medida posible es suspender los aportes de trabajadores y empleadores a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para destinar esos recursos ayuden a costear los salarios de los trabajadores, en caso de que las dos semanas de vacaciones forzadas se agoten.

Por su parte, el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, propuso que se acredite por medio de la tarjeta solidaridad y el bono gas de los choferes una transferencia monetaria urgente, por un monto equivalente al salario mínimo público a las familias más pobres, “con la condición de no salir de sus casas, excepto a las diligencias que están previstas. Esto tiene que ser por un mes, para evitar que llegue vigente a las elecciones y se use como instrumento clientelar”.

¿Qué medidas de asistencia han tomado otros países?

En Colombia se reconectó el servicio de agua de manera gratuita a cerca de un millón de personas a las que se les había cortado por falta de pago, mientras que la tarifa fue congelada. Adicionalmente, mientras dure la emergencia sanitaria se devolverá el Impuesto al Valor Agregado (IVA) –el equivalente al ITBIS dominicano- a las familias pobres. Igualmente, el gobierno extenderá una línea de garantías para que las microempresas, las pequeñas, medianas y grandes, puedan mantener el pago de sus nóminas.

En Argentina el gobierno aumentó el subsidio que reciben los más pobres, jubilados, desempleados y mujeres embarazadas en situación vulnerable.

Otros países de América Latina han aplicado medidas económicas similares a las aplicadas por República Dominicana, que han estado más enfocadas en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Pero en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que el Estado asumirá el pago de los créditos bancarios, al igual que suspenderá el pago de impuestos y cotizaciones sociales, de las facturas de agua, luz, gas y de los alquileres.