$!Santana sobre informe FMI: “Nuestro país está creciendo por encima de América Latina”

El ministro de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), Isidoro Santana, dijo este martes que no es una sorpresa el dato del más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pronostica un bajo crecimiento económico para República Dominicana.

"En sentido general no es tan sorprendente, porque viene a hacer lo que habíamos pronosticado. A pesar de todo no es una noticia desalentadora, nuestro país está creciendo por encima de América Latina, que crece un 2% y nosotros un 5%. Ahora lo que sí llama la atención es que nosotros tenemos que tener mucha cautela de que el Presupuesto de nuestro país no presente desequilibrio al final del año", declaró el ministro.

Agregó: “No vamos a crecer al mismo ritmo del año pasado, pero los márgenes se mantienen dentro de los normales en Banco Central”.

El FMI estima que República Dominicana crecerá 5.1 % este año y que los precios al consumidor se incrementará 1.4% al finalizar 2019. El año pasado el organismo había pronosticado un crecimiento de la economía local de 5.5%.

También redujo a 1.4% la perspectiva de crecimiento económico para América Latina durante 2019.

Santana ofreció estas declaraciones en el marco del 12 aniversario del MEPyD, en el cual ofreció una conferencia magistral titulada "Las perspectiva dominicanas en el marco de las tendencias mundiales" en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

En la que expuso ante el cuerpo académico y administrativo de la universidad, encabezado por la rectora Emma Polanco.

La celebración del aniversario continuará este miércoles 10 de abril y tendrá dos paneles, el primero tratará las implicaciones entre la Escuela de Economía de la UASD y la Academia de la Ciencias, 5:00 de la tarde y 7:30 de la noche, también en el Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Economía.