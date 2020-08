$!Se han desembolsado hasta julio casi US$4,000 millones en pagos de deuda

El Estado dominicano ha pagado casi 4,000 millones de dólares en servicio de la deuda del sector público no financiero en lo que va de año, de acuerdo a los datos publicados por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.

A julio se pagaron 3,857.2 millones de dólares, de los cuales más de la mitad –unos 2,055.9 millones de dólares- fueron para saldar compromisos con acreedores locales, mientras que el monto restante, fue para amortizar y cumplir con los intereses por la deuda contraída en los mercados internacionales.

Los pagos del principal y de los intereses por la deuda del sector público no financiero (SPNF) representan hasta los momentos un 4.75 % del Producto Interno Bruto (PIB).

La deuda no se encuentra bajo riesgo, al menos no bajo los indicadores utilizados por las autoridades para evaluar. No obstante, el cambio de condiciones que imprimió este año a las economías del mundo, debido al impacto del COVID-19, ha aumentado la exposición de los compromisos a eventos externos.

Por ejemplo, el porcentaje de deuda en moneda extranjera subió a 73.5 % al cierre del primer semestre, y seis meses antes se ubicaba en 72.2 %. Este porcentaje implica una susceptibilidad cambiaria en la gestión porque cualquier cambio abrupto en la tasa de cambio podría implicar un aumento del costo de los compromisos.