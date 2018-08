Sector arrocero no sufrirá con medida sobre el agua anunciada por el gobierno

SANTO DOMINGO. La medida anunciada por el Gobierno sobre el manejo del agua en la producción de arroz y otros productos del campo, no le afectará al sector del cereal, según el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), José Mauricio.

“En la zona del Cibao los arroceros no tienen problema de agua, una tercera cosecha nosotros no la estimulamos por asunto del ciclo del cultivo”, expresó.

Mauricio dijo, además, que de manera espontánea hay productores que hacen lo que se conoce comúnmente como un “bitoño”, que eso representa unas 400,000 tareas, pero que ya están puestas y que no presentan problemas con agua porque se encuentran en el Cibao Central: La Vega, Cotuí, San Francisco. “El 70% está en Bajo Yuna y por ahí no hay problema de agua. La zona afectada es en el valle de San Juan”.

El representante de uno de los alimentos principales en la mesa de los dominicanos asegura que la demanda nacional no tendrá problemas, explicando que al 30 de julio de este año el sector arrocero tiene en los almacenes 4.8 millones de quintales, lo que es parte de los seis millones que tienen proyectado recolectar este 2018.

“Al 30 de julio tenemos un inventario de 4.8 millones de arroz en almacén y la cosecha oficial empieza ahora en agosto, septiembre, octubre”, indica.

El sector arrocero mueve cada año más de 24,000 millones de pesos; genera más de 350,000 empleos directos e indirectos.

Otros productores consultados aseguran que en el país se deben sembrar dos cosechas en el año, no tres. “La tercera cosecha no debe ser suspendida ni sembrada porque no existe por algunas razones técnicas”, coincidieron los arroceros.