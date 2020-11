$!Sector eléctrico dominicano depende cada vez menos de los derivados del petroleo

La industria eléctrica de la República Dominicana otorga cada vez menos preponderancia a los derivados del petróleo, que apenas representan un 8 % de la matriz de generación y se encaminan hacia un 4% en 2021, de acuerdo con las estadísticas más actualizadas de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE).

ADIE indica a través de un comunicado que en los primeros seis meses de este año 2020, la energía fue abastecida en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado por las siguientes fuentes primarias: gas natural 27.6%, carbón 36.3%, derivados de petróleo 19.1%, agua 7.1%, biomasa 0.9%, viento 7.2% y sol 1.9%.

Sin embargo, explica, que para finales del 2020 la composición de la matriz de generación estará liderada por el gas natural representando el 40% y para finales del 2021 el 43%, producto de las inversiones incluyendo el gasoducto del Este y la conversión centrales existentes a este combustible.

La ADIE indicó que a esa tendencia también contribuye la generación de energía en base a agua, viento, sol y biomasa, que en la matriz representan en la actualidad 17% y se encaminan hacia un 19% en 2021, gracias a las inversiones del sector privado, específicamente en energía fotovoltaica.

En paralelo, el sector sigue haciendo inversiones que se reflejan en un notable avance en la producción de electricidad basada en fuentes renovables, que, en conjunto con el gas natural, ya componen el 56% de la matriz de generación y proyectan un dominio de 61% para el próximo año, según un informe publicado por ADIE, contribuyendo con una solución más económica que impulsa, además, la reducción de la huella de carbono en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Los cambios en la matriz de generación impactan decisivamente en los costos de la energía. De esa manera, apuntó ADIE, el costo marginal de energía promedio de 2020 ha sido 7.19 centavos de dólar por kWh, una reducción de 40% comparado para el mismo periodo en 2019.

Indicó que se espera que este costo se reduzca a valores cercanos a los 5 centavos de dólar por kWh en el último trimestre de este 2020 y se mantenga en este rango en todo el próximo año 2021.

“Los cambios de derivados del petróleo a gas natural disminuyen en alrededor de un 40% las emisiones de CO2 de centrales que fueron convertidas, por lo que además de diversificar la matriz y reducir los costos de la energía, estas transformaciones tienen un impacto positivo en el medio ambiente”, resaltó el vicepresidente ejecutivo de la organización empresarial, Manuel Cabral F.

Según el informe de ADIE, en la matriz de generación cada vez más diversificada -que garantiza seguridad y resiliencia al sistema eléctrico- el carbón, también de bajo precio, representa actualmente un 35% bajando a un 34% el próximo año.

Energía disponible

Por otro lado, la energía disponible sincronizada en el mes de octubre de este de 2020 superó en un 12% a la demanda abastecida, siendo esta última la electricidad que es consumida en el sistema la cual alcanzó un valor acumulado de 1,785.04 GWh.

ADIE comunicó que para el mismo período en el sistema hubo una reserva sincronizada acumulada de 215.37 GWh. Entiéndase por reserva a la oferta de energía que está disponible y no es requerida por el sistema.

“En este mes de octubre de 2020 la energía disponible estuvo por encima de la demanda abastecida en un 12% lo cual representó 2,000.41 GWh”, manifestó.

Dijo que en el sistema hubo una demanda no servida de 20.3 GWh, que representó un 1% de la demanda abastecida. Esta demanda no servida es la energía que las empresas distribuidoras no dan a sus clientes por causas como el mantenimiento correctivo que para este período impacto en un 15%, el mantenimiento programado en un 32%, nuevas instalaciones 8%, salidas de transmisión 13%, protección de equipos de distribución 28% y otras causas menores en un 4%.