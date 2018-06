El sector industrial dominicano no alcanzó las metas trazadas en 2017

SANTO DOMINGO. El sector industrial del país tuvo dificultades para lograr las metas trazadas para alcanzarlas en el año 2017. Para la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, quizás las metas que se propusieron son muy elevadas, pero para lograrlas hay que tener una visión de desarrollo productivo.

“Los países que se han desarrollado a nivel mundial han sido los que han apostado a sus industrias, al empleo, han apostado al desarrollo productivo, pero sobre todo han apostado a su valor agregado nacional. Nosotros tenemos un sector que no genera más fuente de empleo a lo interno y que precisamente lo que queremos es que el turismo consuma lo nuestro, que las zonas francas consuman lo nuestro y que todo lo que venga a nuestro país consuma lo nuestro, la minería consuma lo nuestro, toda la inversión extrajera consuma lo nuestro”, precisó la dirigente empresarial.

De su lado, Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, considera que se deben evaluar las políticas para que el sector industrial tenga un aumento exponencial y pueda lograr sus metas.

“Hay que tener pendiente que cuando nos fijamos metas, quizás esas metas no son realistas. Una de las cosas que vamos a analizar en este congreso es si esas metas, por ejemplo, correspondían con lo que ha sido el desempeño histórico del país y si identificamos esos recursos para cumplirlas. No se trata de si cumplimos o no, es si los que nos propusimos era realista”, indicó.

Los documentos presentados en el tercer congreso, indican que, tomando como base el año 2011, la meta de generar 300,000 empleos en la industria manufacturera al año 2017 no se pudo alcanzar al quedarse en 23,791; en el 2011 los empleos en la industria manufacturera estaban en 413,333 y la meta era llegar a 713,333 empleos en 2017, pero este se paralizó en 437,124. Otra de las metas que no se pudo cumplir fueron las exportaciones. En el 2011 este sector alcanzó los US$8,362 millones y para el año 2017 los industriales tenían como meta llegar a los US$20,000 millones. Este número no fue posible pues quedó en US$10,121 millones. Otro objetivo no alcanzado fue aumentar la cantidad de industriales que exportan más de un millón de dólares: en el 2011 en el país existían 209 industrias con esta capacidad y la meta fue llegar a 500. El documento indica que el sector no cuenta con datos actualizados.