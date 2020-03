$!Sector transporte dominicano con pérdidas cercanas a los RD$18,000 millones por COVID-19

A juicio del presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), Antonio Marte, el sector transporte de la República Dominicana está registrando pérdidas cercanas a los RD$2,000 millones debido a la paralización de las actividades en el país por el coronavirus (COVID-19).

“El sector transporte pierde diariamente cerca de RD$2,000 millones y estamos hablando de más de un millón de transportistas que están en estos momentos varados en sus casas. Y a esto se suman las personas que dependen indirectamente del sector transporte”, indicó el dirigente y empresario del transporte.

Precisa que los miembros de Conatra consumen cerca de tres millones de galones de gasoil cada mes y 360,000 galones de gas propano diariamente.

“Esta es una situación muy preocupante para nosotros porque vemos que nuestros compañeros no tienen con qué comerse un pan, nos llaman diariamente para saber lo que vamos hacer”, reveló Marte.

Asegura que las rebajas en los precios de los combustibles no significan nada en estos momentos porque los vehículos están parados sin operar y ante las pérdidas que están teniendo, no se puede hablar de rebajas en los precios de los pasajes.

“Nosotros tenemos préstamos a nivel nacional e internacional. Nosotros pagamos préstamos con el Banco de Desarrollo de China, realizamos pagarés en Estados Unidos, en Corea, en los bancos a nivel local, en cooperativas y en financieras. La gente no contempla la gravedad de esta situación”, apuntó en una entrevista a Diario Libre.

Para salir de la crisis del COVID-19

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra) considera que para salir de la crisis provocadas por el coronavirus, el Gobierno debe endurecer las medidas y decretar toque de queda 24 horas.

"Si esto debe terminar en una semana que se termine, pero la situación que estamos viviendo no va acabar. Ayer yo salí a Bonao y encontré tapones de personas utilizando los vehículos privados, entonces, la medida hay que endurecerla. Lo mismo pasa en los supermercados y en los bancos, donde hay unas largas filas. Esto no puede seguir, si las personas continúan enfermándose esta crisis no va a parar porque la gente está saliendo a las calles, no están midiendo consecuencias", enfatizó el empresario.

Combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mpyme (MICM) dispuso una rebaja de los precio de todos los combustibles.

A partir de la semana del 28 de marzo al 3 de abril la Gasolina Premium se venderá a 176.50 pesos y la Regular a 162.00 para una rebaja de 11.60 y 11.20 pesos por galón respectivamente mientras el gasoil Optimo se venderá 144.00 y el regular a 130.10 para una rebaja de 6.20 y 5.70 pesos por galón respectivamente. Detalle a continuación:

Gasolina Premium se venderá a RD$176.50 por galón, baja de RD$11.60 por galón.

Gasolina Regular se venderá a RD$162.00 por galón, baja de RD$11.20 por galón.

Gasoil Regular se venderá a RD$130.10 por galón, baja de RD$6.20 por galón.

Gasoil Óptimo se venderá a RD$144.00 por galón, baja de RD$5.70 por galón.

Avtur se venderá a RD$88.30 por galón, baja de RD$7.40 por galón

Kerosene se venderá a RD$110.60 por galón, baja de RD$8.00 por galón.

Fuel Oíl #6 se venderá a RD$77.80 por galón, baja de RD$6.50 por galón.

Fuel Oíl 1%S se venderá a RD$88.70 por galón, baja de RD$10.10 por galón

Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a RD$83.80 galón. baja RD$4.50 por galón

Gas Natural RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio