$!Sector turístico dominicano generó más de US$7,689 millones en 2019

La actividad turística dominicana generó más de US$50,634 millones entre el 2012 y 2019, siendo este último año el de mayor captación de la moneda estadounidense con un estimado de US$7,689.6.

Los datos están contenidos en la última edición del Barómetro Turístico, elaborado por el Viceministerio Técnico del Ministerio de Turismo (Mitur), donde indica que el país tuvo ingresos de US$4,680.1 millones en el 2012 y el 2019 se estima en US$7,689.6 millones para un incremento de un 64.3%. Según el documento, estos datos están registrados en la cuenta viajes, en el reporte “Balanza de pagos”.

En el 2018 los ingresos por la actividad turística en la República Dominicana ascendieron a US$7,560.7 millones, aumentando en el 2019 a US$7,689.6 millones, US$128.9 más que el 2018 para un aumento de 1.70%.

Asimismo, el Barómetro Turístico indica que en el 2012 la República Dominicana contaba con 66,044 habitaciones disponibles para alojar a los visitantes no residentes. Esta cantidad pasó en el 2019 a 84,203 habitaciones disponibles, unas 18,159 unidades más que el 2012, registrando un incremento de un 27.5% en ocho años.

El documento indica que los principales países emisores de turistas que han visitado el país en los últimos ocho años son: Estados Unidos con 15,782,285 visitantes; Canadá con 6,245,956 turistas procedente de ese país; seguido de Alemania con 1,795,463, Francia con 1,772,091; también Rusia emitió 1,390,136 visitantes a la República Dominicana; asimismo, España fue el país emisor de 1,275,358 turistas en los últimos ocho años.

También, la República Dominicana recibió 1,170,547 ciudadanos procedentes de Argentina; 1,147,920 de Inglaterra; 937,415 personas procedieron de Puerto Rico y desde Venezuela visitaron a la República Dominicana en los últimos ocho años, 884,225 ciudadanos.

El Barómetro Turístico indica, además, que durante el periodo comprendido entre el año 2012 y el año 2019, la República Dominicana recibió un total de 45.2 millones de visitantes no residentes, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.0%. Los visitantes extranjeros no residentes alcanzaron 38.7 millones, representando el 85.6% del total; y los dominicanos no residentes 6.4 millones, un 14.4% del total.