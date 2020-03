$!Sectores pollo y comerciantes detallistas aseguran hay productos para abastecer el mercado

En la República Dominicana no hay razón para que la libra de pollo y la unidad de huevo estén prácticamente costosos, según el presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), Pavel Concepción, quien asegura que las granjas están en el mismo precio desde que comenzó la crisis por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Asimismo, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Conacerd) considera que en la República Dominicana hay productos para abastecer el mercado local sin la necesidad de aumentar los precios.

"El Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana asegura que en el país no hay escasez de ningún producto en el mercado local, todas las empresas suplidoras están reabasteciendo a los colmados, minimarkets, supermercados, almacenes y surtidoras", expresó Antonio Cruz Rojas, presidente de Conacerd.

Asegura que en el país hay huevos, pollos, limones, "en casi todos los productos agrícolas. No hay escasez, no hay escasez de arroz, de bacalao, de arenque, no hay escasez de ningún tipo de productos porque, gracia a Dios, nuestro país produce más del 85% de los productos de consumo masivo”.

De su lado, Pavel Concepción, presidente de la ADA, asegura que el sector turístico consuma un millón de pollos al mes y aproximadamente 15 millones de huevos, “que hoy fue reducido a cero”.

El presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) dijo a Diario Libre que en la actualidad el sector cuenta con un millón de pollos guardados y que los mismos están sin salida.

La ADA emitió un documento que resume las cifras más importantes del sector y el impacto en su economía, así como las principales métricas para comprender la magnitud del embate y la situación de emergencia.

La gráfica explica que la producción diaria es de 580,000 unidades de pollos, que se traduce a 2.6 millones de libras diarias. De esa cantidad, 200,000 unidades van a canal moderno (ranchería), 50,000 unidades diarias van a los hoteles y 330,000 unidades diarias van a lo que la ADA califica de canal caliente y mercados populares. La libra en granja cuesta RD$29.

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) informa que sus ventas han caído en un 50% y que la cantidad de pollo vivo acumulado en granja es de un millón de unidades con un peso aproximado de 4.8 a 5.5 libras.

También el sector cuenta con cinco millones de libras de pollo congeladas actualmente. Asimismo, indica que la caída del precio en granjas ronda el 25%.

La Asociación Dominicana de Avicultura indica que el sector tiene una incapacidad sistemática para congelar y almacenar el inventario excedente en vista de la capacidad actual instalada.

Además, tienen una acumulación de inventario vivo en granja sin mecanismos de desplazamiento a los mercados.

Asimismo, se refirió a la falta de liquidez del sector y a la incapacidad de cumplir con sus acreencias internacionales.

Agrega que la deuda del sector turismo con el sector alcanza los RD$250,000,000 por concepto de pollo.