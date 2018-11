$!Señalan retos del sector viajes y turismo a escala mundial

SANTO DOMINGO. El sector de viajes y turismo representa el 10,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y general 313 millones de empleos, según la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara.

Asimismo, dijo que el sector tiene varios retos que enfrentar, entre ellos: facilitación migratoria y cómo incrementar la seguridad, considerando que es fundamental usar la tecnología como la biometría, poniendo como ejemplo a Punta Cana, donde ya se está usando para incrementar la seguridad y mejorar el movimiento.

“Nos preocupa que haya una posibilidad de crecer y que no se pueda capitalizar ese crecimiento si no se adoptan y no se cambian los procesos para mejorar el movimiento de los viajeros y optimizar la capacidad de infraestructura”, expresó Gloria Guevara.

Explica que otro de los temas que le preocupan es el manejo de crisis, apunta que es fundamental que el sector privado sea parte del manejo, de la recuperación. Puso como ejemplo el año pasado cuando varios huracanes golpearon a la región y cuando estos fenómenos afectan un país y la recuperación es lenta, impacta en los puestos de trabajo.

“Lo tercero es el crecimiento sostenible y sustentable, es otra de nuestras preocupaciones y prioridades, se tiene que planear, pero planear a largo plazo y con la comunidad en el centro y tener una visión acerca de qué decisiones se deben tomar, que sean mejor para el destino, para el país y para la comunidad”, indicó Gloria Guevara, que estuvo de visita en el país y participó en el “II Foro de Asonahores de Inversión Turística”.