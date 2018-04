“Si solo inviertes en capital físico y no en el humano, no vas a crecer”

SANTO DOMINGO. La semana pasada el director de Educación del Banco Mundial (BM), Jaime Saavedra, visitó República Dominicana y no solo pasó revista local sobre el tema que le compete desde ese multilateral, sino que también conversó sobre las carencias globales en el manejo educativo y la importancia de superarlas para lograr un crecimiento económico sostenido.

Saavedra detalla los avances que se han registrado en todo el mundo, y también en América Latina, en la tasa de escolaridad y otros elementos que permiten demostrar que existe un mayor acceso a la educación. El problema, según observa el BM en un estudio reciente, es la calidad de lo que se aprende. Y en la región hay problemas que persisten, pese a las mejoras.

“Si es que el chico en la escuela no siente el enganche porque el proceso de aprendizaje no es lo suficientemente rico, entonces, por un lado una familia de menores recursos puede decir ‘bueno, ¿para qué quiero que el chico continúe? Mejor que trabaje’. Al final es una decisión racional”.

Pero también hay un problema de acceso: que no hay escuelas cerca. Y esto afecta particularmente a las zonas más rurales.

—En un estudio reciente, el BM habla de una crisis generalizada de aprendizaje...

Las inversiones en la mayor parte del mundo en desarrollo han tenido cierto éxito en el sentido de que la tasa de escolaridad ha subido de manera importante. La cobertura en primaria en casi todos los países es cerca de 100 %, la cobertura en secundaria todavía no, pero ha crecido de manera dramática también. Es cierto: más chicos están en la escuela, pero el gran reto que tienen los países es que el aprendizaje, lo que está pasando dentro de las aulas, sí que todavía deja mucho que desear. Un punto interesante es que en el mundo hay muchos planetas adentro porque un ministro de educación en un país de Europa del Este pensará que tiene un problema porque un 20 % de los chicos no tienen los niveles mínimos de proficiencia en matemáticas, pero ese mismo número que en Europa del Este es un problema, en África Subsahariana es 90 %, y ese número en América Latina es alrededor de 50 %. Es un problema importante en Europa del Este, es un problema grave en América Latina y uno gravísimo en África. Entonces también tenemos que reconocer esa diversidad. Pero lo común a todos es que tenemos un reto grande en el aprendizaje.

—¿Cuáles son los indicadores que también hay que medir ahora?

La educación es mucho más que saber leer y saber de matemáticas. Pero es útil hacer pruebas que midan los niveles de comprensión lectora y de razonamiento matemático, y ahí es importante que en RD se esté tomando en cuenta la necesidad de medir en todas las escuelas lo que está pasando en ese sentido.

—¿Es suficiente la educación para salir de la pobreza?

No es suficiente, pero te diría que si hay un factor, un elemento absolutamente fundamental para saber el éxito de un país, es qué tan en serio se toma la inversión en educación. ¿Basta con eso? Obviamente que no. Necesita instituciones fuertes, una macroeconomía estable, inversión en capital físico. Sí. Necesitas muchas cosas, pero si hay algo absolutamente fundamental es la inversión en educación y es algo que ahora en el Banco Mundial está cada vez más presente en la discusión con los países. Cuando una agencia calificadora de riesgo, el FMI, el mismo Banco Mundial quiere ver las perspectivas económicas, mira un conjunto de indicadores macroeconómicos y eso está muy bien. Mira también el ratio de inversión, y eso está muy bien, pero ¿qué ratio de inversión mira? Mira el ratio en capital físico. Es importante, pero no se mira lo suficiente la inversión en capital humano, la inversión en la gente, y eso debería estar en la ecuación exactamente igual que como está el capital físico. Si tú solamente inviertes en capital físico y no inviertes en el humano, entonces no vas a crecer. No vas a crecer de forma sostenida ni te vas a desarrollar como país. Esa inversión, que es también en salud, no solo en educación, tiene que estar al mismo nivel en la discusión macroeconómica que la inversión en capital físico.

—¿Cuántos años de invertir en educación son necesarios para que eso se traduzca en crecimiento sostenible?

En educación las cosas demoran, pero el país tiene que entrar en una lógica de inversión en capital humano distinta y, mientras va avanzando, va a construir nuevos retos. Si bien es cierto que no es rápido, se pueden ver mejoras en pocos años. Este país comparte casi los mismos retos que el resto de los países de la región y hay varios elementos que están detrás de esto. El factor fundamental son los maestros.