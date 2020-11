$!Sin el turismo no se puede hablar de recuperación económica en República Dominicana

La pandemia COVID-19 ha impactado de manera importante a diferentes sectores en la República Dominicana, principalmente en los generadores de divisas en el país. El sector que más ha sufrido ha sido el turismo, el mismo tiene un gran impacto en la económica dominicana.

“Hasta que no podamos recuperar el sector turismo yo me atrevo a pensar, tal y como lo dijo David Collado, nuevo ministro de Turismo, que no podemos hablar de recuperación económica dominicana completa”, indicó el economista y consultor Henri Hebrard.

Al participar en el Congreso Anual de Economía y Negocios CANE 2020 del Intec, Hebrard dijo que el turismo tiene un encadenamiento con otros sectores de la economía, llevándolo a representar cerca de un 20 % del PIB de la economía dominicana.

“Lo que pasó este año es la mejor demostración de la enorme relevancia que tiene el sector turismo, no solo en los polos turísticos, sino en toda la geografía nacional a través de los encadenamientos productivos y de servicios”, precisó el profesional.

Dijo que ante el panorama que provocó la pandemia en el país, el economista considera que “esta muy apremiante situación fiscal parece obligar el nuevo gobierno a reconstruir un nuevo modelo económico productivo, sobre la base de las lecciones aprendidas de COVID-19”.

“Esta crisis nos obliga a transformar el modelo económico y la mejor oportunidad para hacerlo es a través de la discusión del pacto fiscal a los cuales estamos todos invitados”, expresó el economista.

Además, entiende que hay que elaborar un nuevo presupuesto 2021 modificado, para sincerar la caída de los ingresos y revisar la estructura de gastos, porque para su entender hace falta prorrogar o profundizar los programas de transferencia, y crear incentivos a las empresas para la recuperación económica.

Remesas

El economista y consultor Henri Hebrard entiende que las remesas que reciben los dominicanos podría superar por primera vez en el país los US$8,000 millones a finales de 2020. “Más o menos del 90 % de las remesas se van a consumo de primera necesidad en los hogares dominicanos”.

Sector zonas francas

Hebrard indica que se debe pensar de colocar el sector zonas francas en el centro de todas esas estrategias que se han planteado como el fomento de las exportaciones, entre otras.

“Debemos ver cómo construir todo un sector industrial, productivo, exportador alrededor de sus parques de zonas francas y más con todos esos reacomodos que va a ver en la cadena de logística a nivel internacional por motivo del COVID”, precisó.

En el Congreso Anual de Economía y Negocios CANE 2020, del Intec, participaron además de Henri Hebrard, los economistas Magdalena Lizardo, Ricchard Medina y el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana.

Santana dijo que, a pesar de que el año está cerca de su final, la incertidumbre del COVID-19 se mantiene y no se sabe hasta cuándo seguirá la situación. Pero resalta que sectores de la economía dominicana han sorprendido con el comportamiento que se ha tenido hasta ahora como las remesas, las zonas francas y las propias exportaciones.

“En el caso de las exportaciones, si bien es cierto que sabíamos que iba a haber una disminución a principio de año, veíamos como una bendición el incremento extraordinario que han tenido los precios del oro siendo la República Dominicana un importante exportador de oro. Qué pasó, que el aumento de precio ni siquiera ha compensado en la caía en la producción física”, expresó el economista.

En el panel participó la economista Magdalena Lizardo, quien trató varios temas entre ellos el empleo. Considera que en la República Dominicana todavía hay que recuperar más del 40 % de los empleos que se perdieron por el tema de la pandemia.

Asegura que las empresas para recuperar los empleos perdidos se debe tener una mirada sectorizada porque lo que necesita una empresa pequeña para recuperar los empleos no es lo que necesita la grande para el mismo tema.

“Una mirada que ponga atención a las necesidades de los diferentes tamaños de empresas. No necesariamente lo que está necesitando una empresa grande para generar empleo es lo que estaría necesitando una pyme o una empresa de unos 15 empleados para poder recuperar el empleo perdido”, expresó la profesional.

Banco Central de la República Dominicana

De acuerdo al informe del Banco Central, el flujo turístico en términos acumulados para el período enero-octubre del año 2020 fue de 1,881,756 visitantes no residentes, es decir 3,478,147 viajeros menos (-64.9%) respecto a igual lapso del año anterior. Dentro de este resultado, según el Banco Central, se registró el ingreso de 1,411,428 extranjeros no residentes, para una reducción de 68.6%, mientras que el número de dominicanos no residentes que visitó el país en los diez meses transcurridos del año se ubicó en 470,328 pasajeros para una variación de -45.2% en comparación con el mismo período del año 2019.