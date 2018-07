Sindicato choferil pide aumentar subsidios a ese sector de RD$3,420 a RD$5,000

SANTO DOMINGO. La Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte (MOCHOTRAN), propone al presidente Danilo Medina la extensión de la tarjeta Bonogas a más del 50% de los conductores que aún no la tienen y que la misma sea aumentada a RD$5,000, porque los RD$3, 420 que reciben actualmente les resulta insuficiente.

El presidente de Mochotran, Alfredo Pulinario (Cambita), sostuvo que los constantes aumentos a los precios de los combustibles les están causando pérdidas a los choferes, además de los costos de operación, los accesorios y repuesto en sentido general, están “demasiado caros, por tal motivo solicitamos al presidente Medina el reajuste a la tarjeta Bonogas”.

Respondiendo al reclamo de las 126 rutas afiliadas a Mochotran a nivel nacional de que los RD$3 mil 420 pesos que reciben los choferes a través de la tarjeta Bonogas son insuficientes, reiteró el llamado al Presidente de la República, Danilo Medina, para que ordene el aumento a la tarjeta Bonogas a RD$5 mil pesos mensuales.

El empresario del transporte, sostuvo que con los nuevos aumentos de RD$3.00 y RD$5.00 que les fueron aplicados a partir del sábado a los combustibles, agudiza la situación económica de los choferes del transporte público porqué tienen que pagar más por cada galón del carburantes.

En ese mismo tenor, propuso la creación de la tarjeta Bono-Diesel para beneficiar aquellos choferes que utilizan gasoil en sus unidades y que realizan recorridos más largos, alegando que con un gasoil a RD$187.50 y RD$201.60, por galón, como está en la actualidad, no les genera ningún beneficio. “Ni siquiera pueden llevar el sustento diario a su familia”.

“Esta propuesta que estamos haciendo al Gobierno Central es con el objetivo de evitar un aumento en la tarifa del pasaje, ya que estamos conscientes que la población no aguanta un aumento en el pasaje, el cual sería entre 20 y 30 pesos respectivamente”, expresó el dirigente choferil a través de un comunicado enviado a Diario Libre.

Sostuvo que el alza de RD$4.00 al galón del Gas Licuado de Petróleo (GLP), afecta directamente a los chóferes y las amas de casa que consumen ese combustible para cocinar y “hoy lamentablemente sobrepasa los RD$120.30 por galón”.

Pulinario dijo que si se crea la tarjeta Bono Diésel los chóferes se beneficiarán directamente como hasta el momento lo están haciendo aquellos que tienen la tarjeta Bonogas.

Señaló que si el Gobierno no eleva la cobertura de la Tarjeta Bono Gas a RD$5,000, a los más de 40 mil choferes afiliados a MOCHOTRAN no les queda otra opción que detener todas sus unidades, porque no pueden seguir operando con un costo operacional tan alto, como sucede en estos momentos.

Alfredo Pulinario (Cambita), se mostró de acuerdo con la masificación del transporte y la inclusión de autobuses nuevos y confortables en el transporte público, pero sin que ningún chofer sea excluido o desamparado, y que los beneficios de la modernización del transporte deben ir de manera directa, tanto a los choferes como a los usuarios del servicio.

Por otro lado, propuso al Gobierno que los chóferes de carro público reciban una indemnización de US$8,000 por sus unidades y aquellos que no estén en capacidad para seguir trabajando, reciban una pensión justa de RD$25,000 pesos mensuales.