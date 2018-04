Sistema a gas natural “ha sido un total fracaso” en República Dominicana

SANTO DOMINGO. Las empresas y los choferes de transporte que se involucraron en el proceso de convención a gas natural perdieron millones de pesos, luego de que el Gobierno incumpliera la promesa de mantener el precio del combustible por debajo de los RD$20.

Diario Libre conversó con los empresarios del transporte Antonio Marte, presidente de la Central Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), y el presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), Juan Hubieres, quienes calificaron el proceso de estafa y de fracaso total.

“En el caso de Conatra, que trajo vehículos a gas natural tanto autobuses como taxis, fue un fracaso porque nosotros llegamos a completar 14,589 vehículos en la convención de los que trajimos. Esos equipos andan rodando por ahí porque todos los choferes los quitaron”, precisó Marte.

El presidente de Conatra indicó que el sector tenía un acuerdo con el Gobierno de que el gas natural iba a ser a RD$18.88 y que no pasaría de RD$20, pero que las autoridades no lo cumplieron porque aumentaron el combustible a RD$32.50 el metro cúbico, lo que para Marte no tenía sentido seguir en este negocio porque ya era más caro que el GLP y más incómodo y más pesado. Entiende que ese proceso ayuda al medio ambiente, pero que los choferes y principalmente la gente pobre no piensa en eso sino en cómo ganar su dinero.