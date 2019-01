$!Sistema automatizado de venta de divisas comenzará en junio

La tesorera del Banco Central de la República Dominicana, Yamileth García de Kuhnert, reportó que en marzo comenzarán las pruebas de la plataforma automatizada de venta de divisas, con lo que esperan evitar solicitudes duplicadas de dólares y otras situaciones que generan distorsiones en el mercado cambiario y que han obligado a los bancos a restringir los montos de operaciones cambiarias por ventanilla.

Agregó que, tras ese periodo de ensayos, se espera que para mediados de año ya la plataforma esté en operación.

La banca ha buscado mecanismos para defenderse de operaciones cambiarias atípicas a través de algunas limitaciones a las ventas de dólares, según ha afirmado el subgerente del Banco Central de la República Dominicana, Frank Montaño.

Algunos clientes de la banca dominicana han mostrado su preocupación debido a que hay instituciones financieras que están limitando el acceso a las divisas estadounidenses a unos montos máximos de entre 1,000 y 2,000 dólares diarios por ventanilla, según el banco.

No hay problemas de escasez de divisas, reiteró el representante del BCRD, quien aseguró que la banca tiene disponibles —líquidos para la venta a clientes— unos US$1,603 millones que no están atrapados en el encaje ni en otras obligaciones a las que son sometidas las instituciones financieras. No es por ello que se limitan las compras de dólares. El problema, señala Montaño, es que los bancos han detectado problemas que van desde aglomeraciones de extranjeros en ciertas agencias y en determinados días de la semana para comprar 10,000 dólares cada uno, situación que considera irregular, hasta empresas que ponen a sus empleados a hacer solicitudes por ventanilla porque quieren divisas más baratas.

Y esa ha sido otra de las quejas de los clientes bancarios: que cuando intentan sobrepasar ese límite de 1,000 a 2,000 dólares por ventanilla, los bancos les dicen que el precio de la divisa es 20 puntos más alto. Al respecto, el subgerente del BCRD recordó que la tasa de cambio que publica diariamente el ente emisor es solo una referencia y que cada banco puede manejarla a un nivel que cubra los costos de ofrecer el servicio de venta de divisas, sin que sea demasiado excesiva. La tasa superior aplica para las empresas o particulares que necesitan elevados montos de divisas, porque movilizar ese nivel de dólares requiere de cierta infraestructura más costosa que despachar un billete de US$100.