$!Superintendencia de Electricidad no ha decidido sobre permiso para barcaza en el Ozama

La Superintendencia de Electricidad señaló en un comunicado que no se ha tomado una decisión todavía para que la barcaza Estrella de Mar III inicie sus operaciones, y que la concesión sigue en proceso de evaluación.

“La Superintendencia de Electricidad aclara que no ha emitido resolución alguna que rechace o apruebe la solicitud de concesión definitiva de la Sociedad Transcontinental Capital Corporation, LTD (Seaboard), para que la barcaza Estrella de Mar lll, ubicada en el río Ozama inicie sus operaciones. Dicha solicitud aún se encuentra en proceso de evaluación, ya que las informaciones legales y técnicas requeridas para el proceso aún no han sido completadas por la empresa Seaboard.

La institución dijo que la supuesta resolución SIE-E-CSIE-SI-2021-0272 no es una decisión, sino que se trata de una carta enviada por el superintendente el pasado 7 de junio a la empresa Seaboard en la que le reitera que existen requerimientos pendientes “de conformidad con la normativa vigente para el proceso de concesión, y que a la fecha no han sido presentados”, dice el comunicado.

En abril Seaboard informó la sustitución de la planta Estrella de Mar II, ubicada en el río Ozama, por una nueva, la cual estaría llegando al país durante la primera semana de mayo y aportará 146 megavatios de energía al sistema. Está también en estudio el permiso del Ministerio de Medio Ambiente.