$!Suspensiones de contratos laborales encienden alarmas de la seguridad social

El creciente número de contratos laborales suspendidos y un posible incremento del desempleo debido al impacto económico del nuevo coronavirus encienden las alarmas del sistema de pensiones y de riesgos de salud.

Al corte de este lunes ya más de 110,000 trabajadores habían sido suspendidos temporalmente de sus empresas, debido al cese ordenado por el gobierno en medio del estado de emergencia por el COVID-19. Son empleados que no cotizarán este mes a esos sistemas de la seguridad social.

“Si me suspenden, no hay nómina, no hay descuento y no llega nada a la Tesorería de Seguridad Social”, alerta Arismendi Díaz, experto en el tema previsional.

Ante ese panorama, advierte que la situación puede tornarse crítica no solo de cara a los ahorros y rendimientos para atender el retiro de los actuales trabajadores cuando se jubilen, sino también su atención sanitaria.

Recordó que cuando cesan las cotizaciones a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), por ley debe mantenerse la atención de salud durante 60 días tras la suspensión. La pregunta es qué ocurrirá después, si la suspensión de los contratos laborales, y por ende de las cotizaciones a las ARS, se mantiene más allá de ese tiempo.

La situación en los fondos de pensiones apunta más bien a reforzar una tendencia bajista del número de cotizantes al sistema que se estaba registrando desde enero.