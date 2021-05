$!Tabar: Lotería Nacional hace sorteos de terceros

“El problema no está en un no vidente o un vidente, en que metas la mano en una funda; el problema es más profundo, es que la Lotería Nacional está sirviendo de canal para la realización de unos sorteos que no son de ella. Y esta institución, frente al país, está cargando con esa responsabilidad”.

La declaración la hizo el nuevo administrador de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, quien denunció que la institución está realizando entre 13 y 14 sorteos semanales que no son propios de ella, y se utilizan sus salones, nombre y canal.

Tabar explicó que de los cientos de millones de pesos que hay en juego diariamente, y que reciben tanto las bancas de apuestas como los jugadores por sus premios, la institución no maneja ese dinero “como mucha gente pudiera entender”.

Precisó que los únicos ingresos directos que recibe la entidad por concepto de sorteos son los realizados por el Día de las Madres, el de Navidad y en ocasiones el que se celebra el Día de los Padres. “Quiere decir que en cualquier indelicadeza o desliz en que se haya incurrido o que involucre a cualquier funcionario o empleado, si bien crea duda y confusión, ni afectó los fondos de la Lotería ni los sorteos eran propiedad de esta institución”, afirmó.

La Lotería Nacional ha sido criticada, luego de que en uno de los sorteos se observó un alegado fraude, lo que provocó la semana pasada la suspensión por 60 días del entonces administrador Luis Maisichell Dicent. El caso es investigado por el Ministerio Público.