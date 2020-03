$!Tasa del dólar podría llegar a 55 en las próximas semanas

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván de Jesús García, advirtió que si el Banco Central no interviene cuanto antes el mercado de divisas, la tasa del dólar podría alcanzar el 55 por uno de los próximos 15 días.

De Jesús García pidió al gobernador del Banco, Héctor Valdez Albizu, que disponga cuanto antes una inyección de 200 millones de dólares para detener la tendencia alcista de la moneda norteamericana.

Aseguró que no solo el alza del tipo de cambio está afectando el mercado del dólar en República Dominicana, si no la no disponibilidad de la divisa cuando se acude a los bancos comerciales a comprar una determinada cantidad.

El dirigente comercial advirtió que de persistir la tendencia alcista del tipo de cambio va a repercutir en incrementos de los precios de los bienes y servicios que consume la población.