$!Tasas de interés extremadamente bajas están aquí para quedarse

El segundo es que la política monetaria está ‘descompuesta’. En 2008-09, la Fed redujo las tasas en 5 puntos porcentuales y no fue suficiente. En la actualidad, tiene mucho menos espacio para responder a una recesión. El Banco de Japón, el cual no hizo ningún movimiento el martes, prácticamente ha dejado de intentar alcanzar su objetivo de inflación del 2 por ciento. El BCE corre el peligro de seguir el mismo camino. El mundo no está preparado para una recesión: dos de los bancos centrales más influyentes del mundo pueden comenzar la próxima recesión con su tasa de política monetaria ya por debajo de cero.

©The Financial Times Ltd, 2019. Todos los derechos reservados. Este contenido no debe ser copiado, redistribuido o modificado de manera alguna. Diario Libre es el único responsable por la traducción del contenido y The Financial Times Ltd no acepta responsabilidades por la precisión o calidad de la traducción.​