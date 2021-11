$!Taxistas tradicionales a los de plataformas digitales: “Si estamos regulados por qué ellos no”

“Ellos no pueden estar por encima de la ley, si nosotros estamos regulados por qué ellos no”, expresó el presidente de la Confederación Dominicana de Taxistas Turísticos (Codotatur), Santiago Samora, al referirse a los prestadores de servicios a través de las plataformas digitales como Uber, Didi, InDrive entre otras.

En un encuentro con la prensa, Samora señaló que los requisitos que las autoridades le están exigiendo a las plataformas, ya los taxis tradicionales lo están cumpliendo.

“Hace una semana el Intrant tiró una normativa donde daba un plazo de 15 días para que todo el mundo se regulara y entrara en el orden de prestar los servicios. Por qué no nos da 15 días a nosotros, que somos los taxistas tradicionales, porque ya hace años que estamos regulados, hace años que estamos cumpliendo con todo el ordenamiento que exige la ley de la que está y la nueva. Nosotros estamos regulados con antidoping, pagando nuestros impuestos, con todo estamos regulados”, apuntó.

El dirigente transportista dijo que con la modalidad por plataformas no están en desacuerdo, pero que estén regulados.

“La situación es que nosotros no estamos en desacuerdo, pero que se regulen para que estemos en igualdad de condición”, enfatizó Santiago Samora, quien se hizo acompañar de representantes de empresas de taxis de varios puntos del país.

Añadió que: “Ellos no quieren regularse, pero usted sabe por qué no quieren regularse, porque ellos no quieren que le controlen la facturación económica que producen, ellos quieren estar como chivo sin ley, donde no haya nadie que le tome control a sus ingresos y a sus movimientos económicos y por eso es que le han buscado todas las quintas patas que puedan existir para no regularse”.

Desde la Codotatur les piden a los servidores de transporte de las plataformas Ube, Didi y otras “que nosotros no somos sus adversarios, ni sus enemigos, que nosotros queremos que ellos produzcan y que se integren, pero que se regulen”.

La pasada semana el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) emitió la Normativa Técnica del Servicio de Transporte de Taxis, con el objetivo de buscar un consenso sobre la regulación.

La normativa establece que las empresas de taxis por plataformas tecnológicas que operan en República Dominicana deberán prestar servicio a no menos de un kilómetro de distancia del área donde prestan servicio los taxis turísticos tradicionales.

Además, sus servicios no podrán ser prestados a no menos de un kilómetro de la puerta principal de los hoteles de las regiones Este y Norte y de 200 metros en el Gran Santo Domingo.

Santiago Samora asegura que Codotatur siempre ha exigido que se respete el reglamento de taxis de la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Precisa que Codatatur siempre demandó su regulación para evitar conflictos en las áreas de trabajo.

La entidad de transporte, que agrupa a más de 15 mil taxistas en cinco federaciones en todo el país, dijo que en buen momento Intrant dispuso regular ese servicio sobre todo en el área turística.