Guido Gómez Mazara asegura todas las líneas prepago fueron validadas

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ( Indotel ), Guido Gómez Mazara , reveló ayer que el 100 % de las líneas prepago ya fueron validadas por sus propietarios, tras el plazo dado por la institución, que en el caso de los usuarios de la telefónica Altice , vence este lunes.

Gómez Mazara indicó que en el país se activan cada semana 400 líneas prepago y que los prestadores del servicio tienen la obligación de registrar la cédula y foto del adquiriente, requerimientos que son cumplidos por los dealers.

Sin embargo, el funcionario dijo que la mayoría de los vendedores tercerizados no son dominicanos, lo que representa un tema de seguridad nacional.

No es la primera vez que desde el Indotel se pone en marcha un proceso de validación de las líneas prepago registradas. En diciembre de 2013 esa institución otorgó un plazo de seis meses para que las prestadoras realizaran el mismo proceso.

Medidas

Para evitar que en un futuro vuelva a ser necesaria la validación, el funcionario, aunque no detalló las acciones que implementará la institución, afirmó que "tenemos el mecanismo de trazabilidad y de control. Ahí no hay problema".

"Quiero darle las gracias a las telefónicas, cumplieron milimétricamente. Nos facilita la trazabilidad (la validación). Muchas de las informaciones que se ven respecto de crímenes tiene que ver con la labor que hace Indotel con el tema de la trazabilidad, en una coordinación interinstitucional con el DNI, la Policía y organismos de seguridad", explicó.

Mediante la Resolución 064-2025, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ordenó a los usuarios de líneas móviles prepago la validación de su identidad antes del 29 de septiembre, medida que busca proteger a los ciudadanos, combatir el uso irregular de líneas telefónicas y respaldar a los organismos de seguridad en investigaciones y persecución de delitos vinculados a dispositivos móviles.