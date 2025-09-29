Hoy vence el plazo para validar líneas prepago: los usuarios que no cumplan podrían perder su número

Claro, Viva y Altice han habilitado canales para validar la identidad de usuarios prepago y evitar la suspensión de líneas. ( SHUTTERSTOCK )

Este lunes 29 de septiembre vence el plazo otorgado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) para que los usuarios de líneas móviles prepago validen su identidad, conforme a lo dispuesto en la Resolución 064-2025.

A través de una nota de prensa, la entidad especificó que, aquellos que no completen el proceso serán suspendidos temporalmente y podrían perder su número de manera definitiva.

Pese a la fecha límite, el presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, aseguró que el 100 % de las líneas prepago ya fueron validadas por sus propietarios. Según explicó, los operadores habilitados han cumplido con el registro de cédula y fotografía del usuario, requisitos establecidos por la normativa.

"Ya fueron validadas todas las líneas prepago", afirmó el Indotel.

Gómez Mazara reveló que se activan unas 400 líneas prepago cada semana en el país, lo que representa un reto constante en términos de trazabilidad. Además, advirtió sobre la presencia de vendedores tercerizados que no son ciudadanos dominicanos, lo que —según él— representa una preocupación de seguridad nacional.

En ese sentido, el funcionario señaló que Indotel cuenta con "mecanismos de trazabilidad y control" para evitar que en el futuro haya que repetir este tipo de validaciones masivas.

Consecuencias de no validar

De acuerdo con el comunicado, el proceso de validación exige que cada usuario de línea prepago asocie su número telefónico con un documento oficial (cédula de identidad o pasaporte) y proporcione una fotografía reciente. Asimismo, señalan que, "las operadoras están obligadas a ofrecer canales para que el cliente complete ese trámite".

Los usuarios que no hayan validado su línea enfrentarán una suspensión provisional de hasta dos meses. Si, tras ese período, no regularizan su estatus, el número será desactivado definitivamente.

Canales de validación por operadora

Claro: los usuarios pueden validar marcando *456# e ingresando su número de cédula, fecha de nacimiento y datos de contacto.

Altice: habilitó el portal identidadprepago.altice.com.do y la asistencia por *555. El cliente introduce su número de cédula, recibe un código por SMS y carga una foto del documento.

Viva: ofrece opciones vía código corto *#414, atención en tiendas físicas y su centro de llamadas.