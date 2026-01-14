El Indotel inicia el proceso de mudanza hacia nueva sede

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) inició su proceso de traslado institucional hacia su nueva sede, ubicada en la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

Como parte de esta mudanza, la entidad informó que, desde hoy miércoles 14, el Departamento de Atención al Usuario (DAU) dejará de ofrecer servicios en el edificio localizado en la avenida Abraham Lincoln.

La institución indicó que, mientras se desarrolla el proceso de traslado al nuevo edificio, los usuarios deberán acudir exclusivamente al Centro Indotel Cultura Digital, en la Ciudad Colonial, donde se ha dispuesto un espacio adecuado para ofrecer atención y asistencia al público en el horario habitual.

La inauguración oficial de la nueva sede del órgano regulador de las telecomunicaciones está programada para el jueves 22 de enero, a las 6:00 de la tarde, y será encabezada por Guido Gómez Mazara, presidente del Indotel.

24 años alquilado

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció en agosto del año pasado la recepción de su nuevo edificio, poniendo fin al pago de alquiler durante 24 años y suponiendo un ahorro de 1,540 millones de pesos al Estado dominicano en los próximos 10 años.

La nueva sede del Indotel, ubicada en la avenida 27 de Febrero, representa mejoras en términos financieros, administrativos y en la productividad de sus empleados, así como en la reducción de gastos, los cuales serán destinados al fortalecimiento de programas y servicios que ofrece a la ciudadanía.

El nuevo inmueble cuenta con 10 pisos, cuatro niveles de parqueos soterrados y uno en superficie (primer nivel), con nueve estacionamientos para motocicletas y 99 parqueos para automóviles, para un total de 108 parqueos para vehículos.

