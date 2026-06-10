La fibra óptica: la red de la economía digital que todavía está en expansión en RD

Un técnico comprueba una instalación con cables de fibra óptica. ( SHUTTERSTOCK )

La fibra óptica es considerada la base de la infraestructura digital moderna, constituyendo la columna vertebral invisible que permite el funcionamiento de los servicios globales, de las plataformas digitales y realizar tareas en tiempo real que antes eran inviables.

Pero, a pesar de su importancia para la economía digital, el despliegue de la red en el territorio dominicano todavía se encuentra en desarrollo, teniendo la parte gubernamental que financiar su expansión hacia nueve provincias de la región sur y proyectándose su extensión hacia otras localidades que, en la actualidad, carecen del servicio mediante fibra óptica.

Diario Libre consultó al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y a Liberty Networks, una de las empresas que brindan conectividad de internet a empresas locales, para conocer qué tan avanzado está el país en el desarrollo de la red.

Teudis Quezada, country manager en República Dominicana de la compañía, asegura que, aunque comúnmente se asocia con el acceso a internet, el uso de la fibra óptica "va mucho más allá", siendo la tecnología esencial para sostener la nueva economía digital global.

Aunque la principal virtud de la red que mercadean las empresas de telecomunicaciones que operan en el territorio es la velocidad de navegación en internet que permite a los usuarios, su desarrollo en el país se encuentra rezagado frente a las redes móviles.

Quezada cita que el nivel de adopción de internet en la República Dominicana alcanza aproximadamente el 91 % de la población. Sin embargo, añade que esa expansión ha estado impulsada principalmente por las redes móviles, lo que indica que el desarrollo de infraestructura fija de alta capacidad, como la fibra óptica, aún se encuentra en fase de expansión.

Pero, de acuerdo con Quezada, la situación no representa una limitación, "sino una clara oportunidad para fortalecer la infraestructura del país de cara a la siguiente etapa de crecimiento digital".

"República Dominicana se posiciona como un mercado en evolución hacia redes de mayor capacidad, donde el desarrollo continuo de la infraestructura de fibra óptica será determinante para sostener el crecimiento del tráfico de datos, la adopción de servicios digitales avanzados y la integración más profunda de la economía digital global", indica.

Conectividad en el sur

Para garantizar la conectividad a esa red de los residentes en nueve provincias de la región sur, el Indotel comunicó que, junto con las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, desarrolla proyectos de expansión de fibra óptica en esas demarcaciones, con una inversión de 19.3 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Esta iniciativa forma parte de la estrategia nacional de inclusión digital impulsada por el Indotel y se proyecta su ampliación hacia otras comunidades del país. Actualmente, el proyecto beneficia aproximadamente 67 localidades del sur, incluyendo más de 30,774 hogares vulnerables y 343 instituciones públicas que reciben conectividad gratuita", detalló la institución.

Necesaria para la IA

El ejecutivo de Liberty Networks, empresa que opera una de las infraestructuras de fibra óptica submarina y terrestre en América Latina y el Caribe y que conecta a más de 30 países, incluyendo la República Dominicana, afirma que, en la práctica, el principal aporte de esa red es elevar de forma tangible la calidad de la experiencia del usuario y de las operaciones digitales.

Su desarrollo cobra mayor relevancia en el contexto actual, donde la evolución de las nuevas tecnologías requiere redes capaces de procesar información en tiempo real, con alta confiabilidad y escalabilidad, según señala Teudis Quezada.

Quezada afirma que el crecimiento de la inteligencia artificial, el análisis de grandes volúmenes de datos y, a futuro, la computación cuántica, está impulsando una demanda "sin precedentes" de capacidad, velocidad y baja latencia, explicándose esto último como el tiempo que tarda la información en viajar de un punto a otro dentro de una red.

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A diferencia de las tecnologías tradicionales, la fibra óptica ofrece una combinación única de alta capacidad, estabilidad y baja latencia, lo que se traduce en conexiones más rápidas y consistentes, con tiempos de respuesta prácticamente inmediatos, resalta.

Además, destaca que la fibra óptica no sufre interferencias electromagnéticas ni pérdidas significativas de señal a largas distancias, lo que permite mantener niveles de desempeño más estables.

Costo de desarrollo

El country manager de Liberty Networks explica que en el costo de desarrollo de redes de fibra óptica inciden varios factores, incluyendo la geografía, la densidad poblacional, el tipo de despliegue, subterráneo o aéreo, y la escala del proyecto.

Cita análisis de mercado y reportes de la industria que establecen que el costo de despliegue en entornos urbanos puede oscilar entre los 18,000 y 37,000 dólares por kilómetro, según las condiciones del proyecto.

"En el caso de la República Dominicana, la diversidad de su geografía, que incluye zonas urbanas densas, áreas rurales y regiones montañosas, hace que los costos varíen considerablemente de un proyecto a otro", apunta.

Sin embargo, plantea que el desarrollo de redes de fibra óptica debe entenderse como una inversión de largo plazo en infraestructura crítica, clave para sostener el crecimiento del tráfico de datos, la digitalización de las economías y la integración de los países en el ecosistema digital global.

Precios al usuario

Preguntado sobre si el despliegue de la red de telecomunicaciones implicaría un aumento en el costo del servicio, Teudis Quezada indica que, aunque el desarrollo de redes de fibra óptica requiere inversiones significativas en infraestructura, eso no implica necesariamente un aumento en las tarifas para los usuarios finales.

"En muchos mercados, la expansión de nuevas redes tiende a generar mayor competencia entre proveedores, así como mayor eficiencia operativa a largo plazo. Esto puede contribuir a estabilizar los precios e incluso a ofrecer mejores condiciones para los usuarios, en comparación con tecnologías más limitadas", asegura.

Las dos principales empresas de telecomunicaciones del país y el gremio que las agrupa fueron consultadas para esta historia, pero se negaron a responder.

En cambio, el Indotel aclaró que, con relación al proyecto que ejecuta, "uno de los objetivos principales es promover el acceso asequible a internet".

"En ese sentido, el proyecto de conectividad de la región Sur contempla un plan social dirigido a hogares vulnerables con servicio de internet de 30 Mbps (megabits por segundo) por 299 pesos mensuales, impuestos incluidos, durante un período de seis años. Asimismo, instituciones públicas de las localidades beneficiadas reciben internet gratuito", precisó.

Impacto visual

Sobre el impacto visual de las redes de fibra óptica, tanto el Indotel como la empresa consultada afirman que el despliegue de la red contribuye a mejorar el ordenamiento del cableado de telecomunicaciones, reduciendo la contaminación visual.