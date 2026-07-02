Indotel despliega técnicos para investigar avería en Altice Dominicana

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) dispuso este jueves técnicos especializados para investigar las causas de la avería que presenta la empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana desde ayer miércoles, informó el presidente del consejo directivo de la entidad, Guido Gómez Mazara.

El funcionario aseguró a Diario Libre que la compañía de telecomunicaciones informó sobre la avería que experimentaban sus servicios, y que el Indotel desplazó sus técnicos para que realizaran un levantamiento de la situación.

De acuerdo con Mazara, este viernes a las 9:00 de la mañana darán un informe sobre las causas que generaron la intermitencia de las comunicaciones.

"Lo que tiene que hacer el Indotel legalmente es, hacer un estudio, una valoración y una certificación de las características de la avería", precisó.

Sanciones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/17/guido-llama-al-prm-a-evitar-errores-que-llevaron-al-declive-del-prm-4dab710e.jpg El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

Al preguntarle sobre la posibilidad de alguna consecuencia para la prestadora de servicio por los usuarios afectados, Mazara explicó que el Indotel es un órgano sancionador que actúa sobre la base de los informes.

Indicó que antes de sancionar, deben verificar que los detalles del argumento de la avería que presentó la compañía se correspondan con lo que certifiquen los técnicos del Indotel tras realizar las pesquisas.

No obstante, aseguró que la entidad tiene capacidad de sancionar a cualquier prestadora de servicios de telecomunicaciones e indicó que hay muchos precedentes en el país al respecto.

Mazara dijo que hay un porcentaje del servicio que ya fue restablecido y que la empresa garantizó que para el día de mañana estará 100 % restablecido todo el servicio.

El presidente del Indotel reiteró que por estas situaciones es que la entidad sigue apostando a la existencia de múltiples actores en el sector, para que el ciudadano tenga una diversidad y mayores garantías de servicios eficientes.

Servicio parcialmente restablecido

Altice Dominicana informó en la tarde de este jueves que ya fueron restablecidos los servicios de la red móvil y de recarga, los cuales presentaban intermitencias desde ayer miércoles.

No obstante, precisó que en las próximas horas es posible que los usuarios presenten lentitud al momento de comprar paquetes.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, la telefónica explicó que la lentitud en este servicio se debe al alto volumen de solicitudes tras el restablecimiento de las recargas.