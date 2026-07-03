Altice comienza a restablecer el servicio de internet residencial, pero persisten fallas

El servicio de internet Altice en los hogares comenzó a restablecerse este viernes. ( FUENTE EXTERNA )

El servicio de internet residencial de Altice comenzó a restablecerse este viernes, luego de una interrupción que afectó durante más de 48 horas a miles de usuarios en distintas zonas de la República Dominicana.

Mientras que, el sistema de internet HFC, una red de banda ancha que combina fibra óptica y cable coaxial, aún presenta intermitencias, según informó hoy el Instituto de Telecomunicaciones (Indotel). Según informó a Diario Libre el director ejecutivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, el servicio será restablecido a partir de la 1:00 de la tarde.

Ayer, la empresa telefónica avisó a través de sus redes sociales que ya había sido estabilizado el servicio en la red móvil y los servicios de recarga. Sin embargo, los usuarios del servicio residencial continuaban reportando que el internet en sus hogares no había sido restablecido.

En la mañana del viernes, algunos usuarios de negocios y residenciales informaron el restablecimiento de la conexión. Aunque varios indicaron que el servicio aún presentaba intermitencias, otros celebraron el regreso del internet.

"Volvió el internet de mi casa. No es estable, pero está funcionando", escribió el usuario @wilfredery_dilone.

Otros, como @calaftstorerd, reaccionaron con un "x2 al fin", mientras que @fx.xaviel_w comentó: "¡Por fin! Ya era justo que arreglaran".

De igual forma, el usuario @_jaar1999 señaló: "Ya me está funcionando el internet residencial, espero que los demás tengan la misma suerte".

No obstante, otros clientes aseguraron que las fallas persistían.

Jenn Santos afirmó que "hoy viernes 3 de julio mi línea fija sigue prácticamente con conectividad nula y la intermitencia del celular es desgastante. Tenemos tres días en esto".

"Yo espero mi reembolso de mi internet que no pude usar por su culpa", escribió un usuario en Instagram.

La interrupción provocó inconvenientes para usuarios de servicios móviles, residenciales y empresariales, quienes reportaron dificultades para trabajar de forma remota, acceder a plataformas digitales, utilizar servicios que dependen de una conexión estable a internet y realizar recargas.

Hasta el momento, Altice no ha informado las causas específicas que originaron la avería ni ha precisado cuándo quedará completamente normalizado el servicio para la totalidad de sus clientes.

Informe del Indotel

En tanto, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) dispuso ayer técnicos especializados para investigar las causas de la avería que presenta la empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana desde el miércoles, informó el presidente del consejo directivo de la entidad, Guido Gómez Mazara.

De acuerdo con Mazara, este viernes a las 9:00 de la mañana se tenía estipulado rendir un informe sobre las causas que generaron la intermitencia de las comunicaciones. Al mediodía de este viernes, todavía se desconoce el resultado.