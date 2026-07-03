×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Altice
Altice

Altice informa el restablecimiento de sus servicios; clientes afectados recibirán compensación

Hasta el momento, Altice no ha informado las causas específicas que originaron la avería

    Expandir imagen
    Altice informa el restablecimiento de sus servicios; clientes afectados recibirán compensación
    Altice también agradeció la comprensión de sus clientes y pidió disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción (FUENTE EXTERNA)

    Altice Dominicana anunció la tarde de este viernes que compensará a los clientes afectados por la interrupción de sus servicios, al tiempo que informó que la red fue restablecida en su totalidad luego de una incidencia técnica que se prolongó por más de 48 horas y afectó a miles de usuarios en distintas zonas del país.

    La empresa indicó que las compensaciones serán notificadas a los clientes impactados mediante minimensajes, correo electrónico y en la próxima factura, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de las mismas.

    En un comunicado, explicó que la normalización de los servicios se logró tras concluir las labores de diagnóstico y corrección realizadas por su equipo técnico especializado.

    RELACIONADAS

    La interrupción

    Altice también agradeció la comprensión de sus clientes y pidió disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.

    • La compañía reafirmó su compromiso de fortalecer la resiliencia y el desempeño de su red para ofrecer un servicio más estable y confiable.

    Hasta el momento, Altice no ha informado las causas específicas que originaron la avería.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.