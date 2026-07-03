Altice informa el restablecimiento de sus servicios; clientes afectados recibirán compensación

Altice también agradeció la comprensión de sus clientes y pidió disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción ( FUENTE EXTERNA )

Altice Dominicana anunció la tarde de este viernes que compensará a los clientes afectados por la interrupción de sus servicios, al tiempo que informó que la red fue restablecida en su totalidad luego de una incidencia técnica que se prolongó por más de 48 horas y afectó a miles de usuarios en distintas zonas del país.

La empresa indicó que las compensaciones serán notificadas a los clientes impactados mediante minimensajes, correo electrónico y en la próxima factura, aunque no ofreció detalles sobre el alcance de las mismas.

En un comunicado, explicó que la normalización de los servicios se logró tras concluir las labores de diagnóstico y corrección realizadas por su equipo técnico especializado.

La interrupción

Altice también agradeció la comprensión de sus clientes y pidió disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.

La compañía reafirmó su compromiso de fortalecer la resiliencia y el desempeño de su red para ofrecer un servicio más estable y confiable.

Hasta el momento, Altice no ha informado las causas específicas que originaron la avería.