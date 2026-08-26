Guido Gómez Mazara descarta vínculo entre advertencia EE. UU. y licitación de Viettel

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, descartó ayer que la postura de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, que la semana pasada alertó en su cuenta de X sobre posibles riesgos de espionaje asociados al uso de la tecnología china, esté vinculado con la licitación que autoriza a Viettel (de capital vietnamita) ingresar al sector de las telecomunicaciones en el país.

Gómez Mazara sostuvo que la preocupación estadounidense no tiene que ver con Viettel y recordó que Estados Unidos mantiene inversiones provenientes de Vietnam, por lo que consideró que la presencia de capital vietnamita es compatible con las relaciones comerciales de ese país.

Añadió que República Dominicana debe mantener una política de apertura comercial y preservar sus relaciones con Estados Unidos, al que reconoció como su principal socio comercial.

El funcionario explicó que el debate tecnológico trasciende la adjudicación de frecuencias y está vinculado con el uso de equipos de fabricación china en la República Dominicana. Precisó que alrededor del 64 % del manejo de datos de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones en el país se realiza con tecnología china, principalmente por el bajo costo que ofrecen.

Indicó que, en conversaciones sostenidas con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), así como con actores de la Unión Europea, ha percibido interés en generar mecanismos de financiamiento que permitan a las empresas dominicanas reducir progresivamente su dependencia de esa tecnología.

Dependencia

"Cada vez que yo he conversado en el Departamento de Estado o en la FCC, el interés tanto en la Unión Europea como los Estados Unidos es generar una especie de financiamiento a esas empresas para un desmonte de la dependencia de la data", afirmó al participar de una entrevista en el programa Hoy Mismo, que se transmite por el canal 9.

Señaló que la preocupación por el uso de tecnología china no es exclusiva de Estados Unidos, sino que también alcanza a la Unión Europea, cuyos países han cuestionado como "desproporcionadas" algunas prácticas de empresas de ese país. Explicó que, bajo los criterios de seguridad tecnológica utilizados para evaluar a los proveedores, la mayoría de las compañías chinas figuran en las denominadas listas negras, que identifican a empresas cuyos equipos o prácticas no cumplen con los estándares considerados aceptables.

Licitación

Gómez Mazara explicó que el proceso se realizó conforme a la legislación vigente para la ocupación de las bandas de 700, 3.6 y 2.3 gigahercios (GHz), respectivamente. Viettel obtuvo 40 megahercios (MHz) en la banda de 700, mientras que Claro consiguió 20 MHz. Viettel también resultó elegida para la operación de 100MHz en la banda de 3.6 GHz y otros 100 en la banda de 2.3 GHz, para un total de 240 MHz. Señaló que la licitación busca aumentar la competencia en un mercado local que, según dijo, presenta una concentración del 95 %.

Ley General de Telecomunicaciones

El presidente del consejo directivo del Indotel también informó que el proyecto para actualizar la Ley General de Telecomunicaciones, vigente desde 1998, ya fue entregado al Poder Ejecutivo para su eventual sometimiento al Congreso Nacional.

"El ordenamiento legal que caracteriza al sector de las telecomunicaciones es totalmente obsoleto", enfatizó.

Explicó que para elaborar la propuesta el Indotel contrató a un técnico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y a los profesionales Nassef Perdomo, Angélica Novoa y José Luis Taveras. Añadió que el proyecto incorpora elementos relacionados con la Convención de Budapest sobre ciberdelincuencia.

A su juicio, la nueva legislación busca fortalecer la protección de los ciudadanos y adecuar el marco regulatorio a las necesidades actuales del sector de las telecomunicaciones.