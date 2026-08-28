Alianza de Viettel con Qualcomm gana relevancia en debate tecnológico en RD

La adjudicación de espectro radioeléctrico a

ha provocado en la República Dominicana un debate sobre seguridad digital y la eventual utilización de tecnología china. Sin embargo, la expansión del grupo vietnamita también está respaldada por una alianza estratégica con Qualcomm, una de las principales compañías tecnológicas de los Estados Unidos y actor central en el desarrollo mundial de las redes 5G y 6G.

Viettel Global obtuvo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) el derecho a utilizar 240 MHz durante 20 años: 40 MHz en la banda de 700 MHz y 100 MHz en cada una de las bandas de 2.3 y 3.6 GHz. La asignación permitirá construir redes móviles 4G y 5G, aunque la empresa todavía debe constituir su sociedad dominicana, firmar la concesión y anunciar los proveedores que utilizará.

La República Dominicana será el tercer mercado americano de Viettel, después de Haití, donde opera como Natcom, y Perú, donde compite mediante Bitel. Su entrada podría modificar un mercado en el que Claro y Altice concentran más del 97 % de las líneas móviles.

Las advertencias estadounidenses sobre posibles riesgos de espionaje están dirigidas principalmente a fabricantes chinos como Huawei y ZTE. Viettel es una empresa vietnamita y no forma parte de las listas de compañías vetadas por Washington. Aunque ha contratado tecnología china en algunas operaciones, también utiliza equipos europeos, desarrolla infraestructura propia y mantiene una cooperación cada vez más estrecha con Qualcomm Technologies.

¿Cómo es la alianza?

Desde el 2022, Qualcomm y Viettel High Tech diseñan conjuntamente infraestructura 5G Open RAN. Viettel aporta el hardware, el software y su experiencia como operador, mientras que Qualcomm proporciona plataformas estadounidenses como QRU100 y X100, utilizadas en unidades de radio, procesamiento distribuido y antenas Massive MIMO.

La cooperación ya superó la fase experimental. Viettel desplegó en Vietnam una red comercial 5G Open RAN basada en tecnología de Qualcomm, inicialmente en más de 300 emplazamientos. La arquitectura abierta permite integrar componentes de varios fabricantes, reduce la dependencia de un proveedor único y ofrece una posible alternativa a las redes cerradas de empresas chinas.

La alianza avanza ahora hacia la sexta generación móvil. Según Viettel High Tech, la filial fue el primer socio seleccionado para el programa de acceso anticipado a la plataforma 6G de Qualcomm. El acuerdo le proporciona herramientas de software, asistencia técnica, formación y metodologías para investigar, integrar y probar equipos propios.

Viettel también integra la coalición internacional encabezada por Qualcomm que prevé validar sistemas precomerciales en el 2028 e iniciar despliegues comerciales 6G desde el 2029.

Esta relación con una empresa estadounidense no elimina la necesidad de auditorías ni confirma qué equipos se instalarán en la República Dominicana. No obstante, demuestra que Viettel no depende exclusivamente de tecnología china y ofrece a las autoridades dominicanas una opción concreta para exigir una red abierta, verificable y compatible con estándares occidentales.