La República Dominicana lidera en cobertura 5G en AL, pero la banda ancha sigue limitada en el país

Tanto las redes 5G como la banda ancha son infraestructuras básicas que garantizan una mayor conectividad digital. ( GETTY IMAGES )

Frente a un acceso del internet que sigue siendo desigual en América Latina y el Caribe, la República Dominicana es el único país de la región donde la cobertura de las redes móviles 5G supera el 70 %, pero no puede decir lo mismo de las líneas de banda ancha fijas, cuya cobertura en los hogares está por debajo del 40 %.

Las redes 5G son rápidas, tienen una mejor capacidad para la transmisión de datos en tiempo real y son una opción asequible para personas y empresas. Sin embargo, las redes de banda ancha fijas de alta velocidad facilitan la interacción entre las compañías y los consumidores y tienen el potencial de reducir el costo del comercio de bienes y servicios de la región, subraya la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En un informe reciente sobre los avances del comercio digital en América Latina y el Caribe, la institución multilateral señaló que la República Dominicana figura entre los países de la región con mayor uso de internet.

En efecto, el 91 % de su población que tuvo acceso, conforme datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, siglas en inglés) al 2024.

Mientras la tecnología 5G aún está en sus primeras etapas de desarrollo en la mayoría de los países de la región (donde predomina la cobertura de la red móvil 4G en más de un 90 %), la República Dominicana ya lidera en este segmento.

"Contar con conectividad móvil de mayor velocidad y más confiable permite a las empresas comunicarse en tiempo real, conectarse con las cadenas de suministro, llegar a los consumidores de manera más eficiente y permitir que sus clientes tengan mejor acceso a las plataformas en línea, los servicios de banca móvil y a muchos otros servicios suministrados digitalmente", resaltó la OMC.

Poca banda ancha fija

Las redes de banda ancha fijas forman parte de la infraestructura básica para el acceso a internet y los servicios de transmisión de voz y datos, por lo que sus niveles de cobertura contribuyen a una mejor conectividad digital, aspecto que la República Dominicana aún tiene por mejorar.

Aunque el desarrollo y la calidad de las redes de banda ancha fija (suministradas a través de tecnologías como las líneas de abonados digitales (DSL), cable, satélite o fibra óptica) varía significativamente de una nación a otra, contar con menos del 40 % de cobertura de redes de fibra o de redes de área local (LAN) es un porcentaje bajo en comparación con otros países como México, Panamá, Chile o Belice, donde las coberturas oscilan entre el 70 y el 75 %.

En Uruguay, Bahamas o Barbados, la penetración de las redes de banda ancha fijas superan el 80 %. Del lado contrario, países como Ecuador, Bolivia o Haití tienen mejores tecnologías pero muy poco acceso en los hogares.

Si bien el informe no establece una relación directa entre la alta cobertura de las redes 5G con una menor penetración de la banda ancha fija en el caso específico de la República Dominicana, sí señala cómo el comercio se apoya en las redes móviles allí donde la banda ancha aún no se expande.

"En los países en los que las redes fijas no se encuentran muy desarrolladas, las redes móviles son un facilitador vital del comercio digital, ya que brindan opciones de acceso a internet más accesibles y económicas", describe.

El análisis de la OMC (realizado junto al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo) apunta a que el acceso a internet, las plataformas de comercio electrónico y los pagos digitales son primordiales para reducir los costos de transacción y de información del comercio transfronterizo.

Más inversión Recientemente, el presidente Luis Abinader aseguró que la falta de competencia en el mercado de las telecomunicaciones hace que las empresas más grandes no se vean obligadas a invertir para mejorar los precios y los servicios para los ciudadanos. El mandatario reconoció que la tarifa para acceder a estos servicios en el país es un 22 % más costosa que el promedio en América Latina, razón que ha incentivado a abrir el mercado a otras empresas, como ha ocurrido recientemente con Viettel, de capital vietnamita.

Baja inversión en empresas digitales

La OMC también observó que las inversiones de capital en las empresas exclusivamente digitales en la República Dominicana "están por debajo de los niveles esperados conforme a su estado de desarrollo", una situación que también se da en Jamaica, Bolivia o Paraguay.

Esto es distinto a naciones como Uruguay, Brasil, Colombia, El Salvador o Belice, que cuentan con niveles de inversión mayores de los que podrían esperarse dado su producto interno bruto (PIB) per cápita.

Cerca de la mitad de la inversión de capital en empresas exclusivamente digitales de la región se dedica a las tecnofinanzas (representando el 29 % de las inversiones realizadas entre 2022 y 2024), mientras que la distribución en línea representó el 14 %.

Otros segmentos, como soluciones de logística, marketing o gestión de empresas, oscilan entre el 5 % y el 7 %.

Este tipo de emprendimientos suelen presentar modelos de negocios más nuevos e innovadores que los bancos, por lo general, perciben como más riesgosos o de los cuales aún no han desarrollado capacidades de evaluación crediticia.

"Las empresas que operan exclusivamente de manera digital pueden enfrentar ciertas dificultades para acceder a financiamiento, y esto puede impedirles crecer y participar de manera efectiva en el comercio digital", reconoció la OMC.