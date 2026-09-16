Claro informa exposición no autorizada de datos de clientes móviles

Claro reafirmó su compromiso con la protección de los datos de sus clientes y señaló que continuará fortaleciendo sus procesos de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas de la industria. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Claro Dominicana informó este miércoles a sus clientes de servicios móviles individuales sobre una exposición no autorizada de datos, tras detectar un incidente que involucró información de un grupo de sus usuarios.

La empresa comunicó que, luego de conocer la situación, su equipo técnico especializado en seguridad activó los protocolos establecidos e inició de inmediato las verificaciones para determinar el alcance del incidente y precisar cuáles datos habían quedado expuestos.

Al cierre del 2025 según datos suministrados por el Indotel, la telefónica concentraba 7,010,974 líneas móviles, equivalentes al 63.7 % del mercado dominicano.

Como resultado de las acciones realizadas, Claro indicó que la información comprometida incluye números de teléfono móvil, números de cédula y el tipo de servicio contratado.

La compañía precisó que estos datos, por sí solos, no permiten acceder a las cuentas de los clientes con la empresa, realizar transacciones ni conocer el contenido de sus comunicaciones.

Claro dio a conocer la información mediante un comunicado publicado en sus cuentas en las redes sociales, dirigido a sus clientes de servicios móviles individuales.

Respuesta de Claro

La telefónica no detalló en el comunicado las circunstancias en que ocurrió la exposición ni identificó el origen del incidente.

La operadora reafirmó su compromiso con la protección de los datos de sus clientes y señaló que continuará fortaleciendo sus procesos de seguridad de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.

Asimismo, exhortó a sus clientes a visitar su portal donde encontrarán recomendaciones generales sobre medidas preventivas de seguridad.