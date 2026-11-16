Indotel deja abierta posibilidad de retirar equipos de redes telefónicas por riesgos de seguridad

Sede del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. ( CEDIDA POR EL INDOTEL )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas que afecten equipos ya instalados en las redes telefónicas del país, tras aprobar una resolución que restringe nuevas instalaciones de proveedores considerados de alto riesgo para la seguridad nacional.

La Resolución 100-2026 fue aprobada el 29 de octubre, el mismo día en que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) remitió un informe clasificado recomendando restricciones inmediatas. El documento no precisa cuándo fue elaborado ese informe, cuyo contenido permanecerá reservado durante cinco años.

Aunque la disposición no exige retirar ni sustituir equipos actualmente en funcionamiento, su considerando 25 contempla evaluaciones técnicas posteriores que podrían conducir a nuevas restricciones, incluso sobre instalaciones existentes.

La resolución tampoco ordena una inspección general inmediata de las redes.

Factores de riesgo

El Indotel identifica cinco factores de riesgo: incidentes de seguridad no resueltos, dificultades para verificar programas y accesos, obligaciones de entregar información a servicios extranjeros de inteligencia sin autorización judicial, procedencia de países ajenos al Convenio de Budapest y exigencias de comunicar vulnerabilidades a gobiernos extranjeros antes de corregirlas.

Los criterios coinciden con políticas estadounidenses y europeas utilizadas para restringir tecnología de fabricantes chinos como Huawei y ZTE, aunque estos no aparecen mencionados expresamente.

El organismo prescindió de la consulta pública previa alegando razones de seguridad nacional. Los interesados disponen de 60 días para presentar observaciones, sin que estas suspendan la medida.

La publicación de la resolución, el 13 de noviembre, coincidió con el pago de RD$972.5 millones realizado por Viettel, adjudicataria de frecuencias para desarrollar redes 4G y 5G. Aunque la empresa vietnamita no es mencionada, las restricciones podrían afectar sus futuras instalaciones.