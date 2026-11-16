Viettel entra al mercado dominicano de telecomunicaciones y apuesta por ampliar la conectividad

Carlos Cueto, CEO de Claro Dominicana; Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; y Phan Anh Duc, CEO de Viettel Dominicana, durante la firma del contrato entre las tres entidades, realizada este lunes 16 de noviembre de 2026. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA. )

La República Dominicana contará con un nuevo operador en el mercado de las telecomunicaciones con la entrada de Viettel Dominicana, empresa de capital vietnamita que formalizó este lunes 16 de noviembre su contrato de concesión con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en un proceso que también contempla la ampliación de las frecuencias asignadas a Claro Dominicana.

Durante el acto de firma, el CEO de Viettel Dominicana, Phan Anh Duc, destacó la importancia de la entrada de la compañía al país y señaló que la República Dominicana representa su undécimo mercado internacional.

"La República Dominicana es el mercado internacional número once de Viettel. En cada país donde invertimos, nuestra misión es la misma, llevar tecnología moderna para apoyar el desarrollo del país y de su gente", expresó.

El ejecutivo aseguró que la empresa asume el compromiso de ofrecer servicios de telecomunicaciones y soluciones digitales de alta calidad, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/whatsapp-image-2026-11-16-at-120752-pm-1-237b2648.jpeg Carlos Cueto, CEO de Claro Dominicana; Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; y Phan Anh Duc, CEO de Viettel Dominicana. (ESTARLIN ROSA)

"Queremos que todas las personas en las ciudades y en las zonas rurales tengan la misma oportunidad de usar estos servicios para que su vida sea más fácil y mejor", manifestó.

Asimismo, indicó que Viettel trabajará para contribuir al avance del país en materia de conectividad digital y a su posicionamiento como referente en ese ámbito.

La compañía tiene experiencia en el desarrollo de redes y servicios de conectividad en otros mercados de la región, entre ellos Perú y Haití, donde opera a través de Natcom.

Indotel apuesta por una mayor competencia

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, consideró que la incorporación de Viettel representa una oportunidad para ampliar la competencia en el mercado dominicano y facilitar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones.

"La competencia es buena, saludable, y la democratización de los mercados también representa una aspiración fundamental para que el sector de la telefonía llegue a todos los puntos de la República Dominicana", expresó.

Gómez Mazara sostuvo que históricamente el mercado dominicano ha presentado un comportamiento duopólico, por lo que considera que la incorporación de nuevos operadores puede beneficiar a los consumidores.

"En la medida en que nuevos actores participan, yo creo que gana la ciudadanía, y eso es lo importante", afirmó.

El funcionario también señaló que uno de los principales desafíos del sector consiste en llevar conectividad a las comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde suelen concentrarse las inversiones privadas debido a sus niveles de rentabilidad.

En ese sentido, destacó los trabajos que desarrolla el Indotel para extender la infraestructura de fibra óptica y conectar comunidades, centros de atención primaria, hospitales, escuelas y destacamentos policiales.

Como ejemplo, mencionó el proyecto de conectividad en la región Sur, mediante el cual, según indicó, se han conectado 40 comunidades, lo que beneficia a unos 104,000 ciudadanos.

"En la medida en que se democratiza la tecnología, tenemos ciudadanos de la misma categoría, porque ahora tenemos ciudadanos que tienen acceso a la tecnología y otros que no. Eso se llama brecha digital", manifestó.

El presidente del Indotel también aseguró que el proceso de licitación se desarrolló de manera transparente y responsable. Explicó que la institución contrató a tres abogados para acompañar y evaluar el procedimiento.

Claro ampliará sus frecuencias

Como parte del mismo proceso, Claro Dominicana ampliará sus asignaciones de espectro radioeléctrico, lo que le permitirá continuar fortaleciendo su infraestructura y capacidad tecnológica.

Su CEO, Carlos Cueto, valoró el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en el país y recordó que, desde 2005, el número de usuarios de servicios móviles pasó de 3.6 millones a 11 millones, mientras que la penetración aumentó del 40 % al 100 %.

Cueto también destacó que la evolución de los servicios móviles ha convertido esta tecnología en el principal medio de acceso a internet para los dominicanos.

El ejecutivo señaló que la ampliación de las frecuencias permitirá mejorar la cobertura y la calidad de la señal en situaciones específicas de uso, con el propósito de ofrecer una mejor experiencia a los clientes.

Asimismo, reconoció el papel del Estado en la creación de condiciones jurídicas favorables para las inversiones de los operadores de telecomunicaciones.

Una inversión millonaria

La incorporación de Viettel se produce luego de que la empresa realizara, el pasado viernes 13 de noviembre, un desembolso de RD$972,519,255 al Indotel, correspondiente al primer pago por los derechos de su licencia.

La compañía obtuvo el pasado 19 de agosto la adjudicación de 240 megahercios (MHz) del espectro radioeléctrico, distribuidos en las bandas de 700 MHz, 2.3 GHz y 3.6 GHz, mediante una licitación pública internacional que le permitirá operar en el país durante 20 años.

En conjunto, la licitación permitió adjudicar 260 MHz del espectro radioeléctrico entre Viettel Dominicana y Claro, con compromisos económicos que rondan los 119.5 millones de dólares, de los cuales 107 millones corresponden a Viettel y 12.5 millones a Claro.

Con la llegada de Viettel, el mercado dominicano suma un nuevo participante que competirá con los operadores establecidos: Claro, Altice y Viva.