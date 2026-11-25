El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara. ( CEDIDA POR EL INDOTEL )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) proyecta recaudar 5,560.42 millones de pesos en ingresos líquidos entre 2026 y 2032 por las concesiones de frecuencias a Viettel y Claro Dominicana.

El regulador prevé destinar parte de esos ingresos a supervisar el espectro radioeléctrico y a conectar centros de salud, destacamentos policiales y comunidades de difícil acceso.

Las cifras fueron presentadas en una rueda de prensa este miércoles en la que participaron el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, y el director de Recaudaciones de la entidad, Francis Encarnación.

Gómez Mazara anunció que el organismo pondrá a disposición del público tres consultas jurídicas sobre la licitación.

Encarnación explicó que la adjudicación alcanzó un valor de 119.5 millones de dólares. De ese total, 83.65 millones corresponden a pagos en efectivo y 35.85 millones podrían cubrirse con servicios y proyectos vinculados al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), según las condiciones de los contratos.

Viettel asumió compromisos por 107 millones de dólares y Claro, por 12.5 millones. Según el Indotel, ambas empresas pagaron sus primeras cuotas el 13 de noviembre. Viettel desembolsó 16.05 millones de dólares y Claro, 3.125 millones.

El momento en que llega Viettel

Los contratos, cuya firma anunció la Presidencia el 16 de noviembre, formalizaron la asignación de 260 megahercios de espectro entre las dos compañías. Viettel, de origen vietnamita, obtuvo una concesión de 20 años para desarrollar redes móviles 4G y 5G. En el caso de Claro, el Indotel firmó una adenda a su concesión vigente.

La entrada de Viettel al mercado dominicano coincide con el debate sobre el uso de tecnología china en las redes de telecomunicaciones. En agosto, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo alertó sobre posibles riesgos de espionaje vinculados al uso de esa tecnología. Gómez Mazara sostuvo entonces que la advertencia no estaba vinculada con la adjudicación a Viettel, que mantiene relaciones comerciales y tecnológicas con el fabricante chino Huawei.

El 13 de noviembre entró en vigor la Resolución 100-2026 del Indotel, que restringe la incorporación de equipos y programas de proveedores considerados de alto riesgo en infraestructuras críticas de telecomunicaciones. Dicha resolución no tiene efecto retroactivo, afirmó Gómez Mazara.

Los proyectos previstos para 2027 y 2028

El plan bienal del FDT contempla 21 partidas por 2,236.12 millones de pesos. Las de mayor monto son Destacamentos Conectados, con 400 millones de pesos; los Centros de Habilidades Rápidas, con 378 millones; y el Premio al Mérito Estudiantil STEM 2.0, con 300 millones.

El plan también prevé 117.06 millones de pesos para conectar comunidades de difícil acceso y 102.58 millones para dar conectividad a centros de primer nivel del Servicio Nacional de Salud (SNS). El Indotel mantiene, además, una solicitud de 768 millones de pesos para un sistema de monitoreo y gestión del espectro, fuera del presupuesto del plan bienal.

Entre 2026 y 2032, el regulador proyecta gastos y proyectos por 4,564 millones de pesos y un saldo acumulado de 996.42 millones al cierre de ese período.