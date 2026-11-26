Estados Unidos cuestiona las restricciones tecnológicas aplicadas al proyecto de red 5G que desarrollará la empresa vietnamita Viettel en la República Dominicana. La embajadora estadounidense, Leah Campos, dijo que su Gobierno mantiene preocupación porque la resolución del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) limita al 20 % del proyecto el uso de equipos de proveedores considerados de alto riesgo, mientras deja fuera el 80 % restante.

Aunque valoró la decisión, Campos sostuvo que esa proporción no ofrece las garantías que busca Washington para asegurar redes confiables. Advirtió que inversionistas estadounidenses podrían desistir de participar si no tienen garantías sobre la tecnología utilizada.

La diplomática afirmó que comunicó sus inquietudes al presidente de Indotel, Guido Gómez Mazara, antes de la firma del contrato. También le trasladó que inversionistas interesados en la licitación consideraban que sus condiciones parecían diseñadas para excluirlos. Según Campos, Gómez Mazara le solicitó pruebas, que obtuvo de los empresarios.

En una reunión posterior con el funcionario y representantes de Viettel, Campos reiteró que la resolución solo cubre una quinta parte del proyecto.

Ingresos por concesiones

Indotel informó que Viettel y Claro Dominicana pagaron sus primeras cuotas por las concesiones de frecuencias el 13 de noviembre. Los desembolsos suman 19,175 millones de dólares, equivalentes a 1,164.39 millones de pesos.

El regulador proyecta recaudar 5,560.42 millones de pesos entre 2026 y 2032. La adjudicación alcanzó 119.5 millones de dólares: 83.65 millones de dólares en efectivo y 35.85 millones que podrían cubrirse con servicios y proyectos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).

La empresa vietnamita obtuvo una concesión de 20 años para desarrollar redes 4G y 5G, mientras Claro firmó una adenda a su concesión vigente.