El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, informó este jueves que la institución emitirá una respuesta oficial a las preocupaciones expresadas por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, sobre el proyecto de red 5G de la empresa vietnamita Viettel.

"Ella nos hizo un comentario", expresó Gómez Mazara al ser consultado por Diario Libre al tiempo de señalar que el organismo publicará un comunicado en su portal institucional.

Campos cuestionó el alcance de la resolución del Indotel que restringe el uso de equipos de proveedores considerados de alto riesgo en las funciones críticas de las redes de telecomunicaciones.

Advertencias sobre las inversiones

Según la diplomática, la disposición solo abarca el 20 % del proyecto de Viettel, mientras que el 80 % restante queda fuera de las restricciones.

La embajadora también aseguró que comunicó sus preocupaciones a Gómez Mazara días antes de la firma del contrato con la empresa vietnamita y que le presentó evidencias sobre los señalamientos de inversionistas estadounidenses que consideraban que las condiciones de la licitación parecían diseñadas para excluirlos.

Campos advirtió que la falta de garantías sobre la tecnología utilizada podría desalentar nuevas inversiones estadounidenses en el sector de las telecomunicaciones.

La diplomática consideró que todavía hay tiempo para ampliar el alcance de las restricciones establecidas por el organismo regulador.