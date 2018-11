“Tenemos que triplicar la capacidad porque el espectro está congestionado”

La República Dominicana es el país con mayor crecimiento de la telefonía prepago en América Latina, con un 89% de hogares con teléfonos celulares, lo que ha aumentado de manera exponencial la demanda en el espectro y la conexión a Internet.

Luis Henry Molina, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), consideró que el espectro requiere regulación, reorganización y triplicar la capacidad que actualmente está instalada, ya que está congestionado.

“El espectro requiere ser reorganizado, las telefónicas están requiriendo más espectro para poder mejorar sus servicios, requiere que lideremos la banda de los 700 y de los 600 para poder triplicar la capacidad de la infraestructura instalada que tenemos en este momento ”, precisó.

Planteó que hace unos años se sentía que tenía mejor servicio porque eran menos usuarios, “es lo que pasa con la Ley de Rendimiento decreciente en la economía, a mayor cantidad de usuarios más golpes se dan entre ellos en términos de prestación de servicios”.

Sin embargo, resaltó que el país ha mejorado en términos de conectividad ya que cuenta con cuatro cables submarinos, y ha mejorado en término de redes porque tiene más fibra óptica.

Los datos del liderazgo en telefonía prepago, explicó Molina, los suministró el presidente de América Móvil, al presidente Danilo Medina, Daniel Hajj Aboumrad.

El funcionario planteó en Diálogo Libre, de Diario Libre, que esto es un reflejo de lo que significa la actividad económica en el país.

“También es un reflejo de lo que va significando el aparato que es está transformando la vida de la gente, el celular”, afirmó.

Molina manifestó que el espectro es un bien público de los dominicanos, y que muchos ciudadanos no entienden que tiene igual o mayor valor que los terrenos del Estado.

Aseguró que el objetivo es lograr unos servicios de telecomunicaciones más eficientes, reorganizando y eficientizando el espectro.

El funcionario advirtió que si los ciudadanos no conocen sus derechos claros no podrán reclamar ante las prestadoras de servicios que le cumplan con lo que le han vendido. “La mayoría de los usuarios en la República Dominicana no conocen sus derechos en las telecomunicaciones, entonces hay una labor de carácter educativa y cultural”, insistió.

Para Molina, cuando las personas empiecen a exigir sus derechos las telefónicas se van a ver obligadas a brindar un mejor servicio y el organismo regulador va a ser transparente.