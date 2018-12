$!The Banker elige al Popular como Banco del Año

El premio de The Banker está considerado como uno de los reconocimientos más importantes dentro del sector financiero internacional. Las clasificaciones bancarias de esta publicación están sustentadas en análisis de entidades financieras de más de 130 países, los cuales reflejan sus logros de negocios y financieros durante el año.

SANTO DOMINGO. El Banco Popular Dominicano fue distinguido como Banco del Año en la República Dominicana por parte de la revista The Banker, siendo la undécima ocasión en que la prestigiosa publicación financiera selecciona la entidad por su destacada gestión, modelo de negocio y resultados.

Modelo digital e inclusivo

En su artículo, la revista destaca el modelo de banca digital que lidera el Popular, con especial énfasis en las nuevas funcionalidades que ha incorporado la aplicación móvil App Popular y el alto número de usuarios que la utiliza a diario.

Por otro lado, The Banker resalta la labor que realiza la red de subagentes bancarios Subagente Popular, con unos 2,000 puntos de servicio, ayudando a aumentar los niveles de inclusión financiera en lugares del país donde el banco no está presente y abriendo con ello nuevas vías de ingresos para los comercios que forman parte de esta red.

The Banker, con más de 25 años de historia, pertenece al grupo editorial Financial Times y es una fuente solvente de información financiera mundial. Publica dos informes anuales de importancia: la categorización de los mil mayores bancos mundiales, en los que el Popular aparece situado como el primer banco dominicano del ranking, y estas premiaciones a las entidades bancarias, no por su tamaño, sino por el comportamiento de su cartera y el alcance de logros cualitativos.

Asimismo, en 2008 y 2009 la revista calificó al Banco Popular como “la mejor institución financiera para hacer negocios en la República Dominicana”.