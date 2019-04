$!Trabajadores del consorcio de Punta Catalina mantienen paro de labores

Los trabajadores del Consorcio Odebrebrecht-Tecnimont-Estrella que construyen las plantas de carbón en Punta Catalina, provincia Peravia, mantendrán el paro de labores hasta el lunes próximo, en reclamo de que se les pague las bonificaciones correspondientes al año 2018.

“Ahora quieren darles a los trabajadores actuales un 15% y dejar fuera los que ya están despedidos, que por ley les toca”, afirmó una persona que trabaja en la construcción de Punta Catalina.

Diario Libre preguntó a uno de los trabajadores que mantienen la protesta que si el paro de labores hasta el lunes próximo obedece al asueto de Semana Santa y éste dijo que no se debe a eso sino al reclamo de los trabajadores.

“Ayer no hubo trabajo, hoy no hubo trabajo, mañana no hay trabajo en ningún lado, pero el domingo había trabajo programado y se cayó”, dijo la fuente a Diario Libre.

Afirma que la protesta seguirá porque la empresa entregó las bonificaciones a los brasileños y al otro personal no se la quieren dar, según explica la fuente que trabaja en la construcción de Punta Catalina, central termoeléctrica que incluye dos plantas de carbón mineral, una de las cuales ya está en su etapa final de prueba.

Ayer, debido a esta manifestación, las autoridades del Ministerio de Trabajo, representantes de los empleados, ejecutivos del consorcio y el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) se reunieron por más de dos horas para buscarle una salida a esta situación, pero el argumento de la constructora es que tuvo pérdidas.

“Nos reunimos y concluimos sin llegar a un acuerdo. La empresa por tradición desde que se instaló repartió beneficios anuales, llevan tres años haciendo eso. Ahora ha declarado pérdidas, por lo que la bonificación correspondiente al 2018 ellos dicen que no la pueden entregar”, indicó el presidente de la Cenus, Rafael Abreu.

Ante los hechos ocurridos en la mañana de ayer miércoles, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) advirtieron que no tolerarán ningún acto de vandalismo o acción en general que atente contra la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) y, en particular, contra la oferta energética de la Unidad 1 de la central.

Las entidades reafirmaron su compromiso con la continuidad de las operaciones de la Central Termoeléctrica y anunciaron que se han tomado las medidas de lugar a los fines de garantizar que actos de esa naturaleza no vuelvan a suceder.

Además, exigieron que los trabajadores y el consorcio alcancen a la brevedad posible un acuerdo, apegado a la normativa vigente en materia laboral y que permita la continuidad inmediata de los trabajos de construcción, en absoluta paz y normalidad.