$!El país abre hoy a medias hoteles, restaurantes, clubes y aeropuertos

Este miércoles 1 de julio, tras un cierre de más de 100 días de las fronteras, los aeropuertos y los hoteles dominicanos volverán a abrirse a un mundo ahora definido por una pandemia. Hacer turismo ya no será igual.

Para República Dominicana la actividad turística representa un 8 % del PIB y el año pasado aportó un 26 % de los ingresos en dólares que recibió el país, unos 7,468 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales. Son resultados que tardarán en volver.

La reapertura será tímida. Así lo prevén desde los terminales aeroportuarios y los hoteles. Hoy, cuando el Aeropuerto Internacional Las Américas José Francisco Peña Gómez de Santo Domingo comience a recibir pasajeros, operará apenas a un tercio de su normalidad. De los 45 a 50 vuelos diarios que regularmente recibía antes de la pandemia del COVID-19, este 1 de julio 14 vuelos pasarán por la terminal con procedencia o destino a Nueva York, Boston, Miami, Orlando, San Juan y Madrid, según la programación del AILA.

Mientras tanto, en el aeropuerto de Punta Cana, desde el que más turistas recibe el país, el panorama cambió en los últimos días con respecto a lo esperado hace un mes. De acuerdo al itinerario publicado en su página web, para el día de la reapertura se recibirán tres vuelos provenientes de San Juan, Nueva York y Fort Lauderdale. Progresivamente se incorporarán otras rutas, casi todas desde Estados Unidos, y a finales de mes se espera recibir unos 20 vuelos desde Estados Unidos, Canadá y España.

El país mantuvo cerradas sus fronteras, sus aeropuertos y puertos desde el pasado 20 de marzo, una medida ordenada por el Gobierno para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Ahora el regreso de los turistas no solo dependerá de que las fronteras dominicanas se reabran, sino también de la situación en otros países.

Estados Unidos no ha impedido la salida de ciudadanos de ese país, que ahora se ha convertido en uno de los epicentros del COVID-19 en el mundo, con 2.63 millones de casos confirmados y 129,545 muertes, de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Desde el norte de América llega más del 40 % de los turistas que regularmente visitan la República Dominicana, y es en ese público que el sector turístico centra sus esperanzas.

Desde Rusia, Francia y Argentina llega un 11 % de los visitantes. A Punta Cana no están programados vuelos desde esos países, al menos no para la primera semana de la reapertura. El aeropuerto de Santo Domingo sí recibirá vuelos desde Francia, pero no aparecen provenientes de Rusia ni de Argentina.