$!Trump espera que Arabia Saudí y Rusia recorten oferta de crudo

“Espero que recorten aproximadamente 10 millones de barriles, y posiblemente muchos más, lo que, si sucede, sería grandioso para la industria gasera y petrolera”, tuiteó Trump. También añadió que el príncipe Mohammed bin Salman había hablado con Putin, y posteriormente señaló que el presunto recorte de producción alcanzaría los 15 millones de barriles.

Pero el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov indicó que Putin y el príncipe no han tenido comunicación reciente. “No, no hubo tal conversación”, declaró, según la agencia noticiosa estatal rusa Tass.

Sin embargo, los precios del crudo estadounidense de referencia subieron más del 20% el jueves tras el tuit de Trump. Incluso con ese avance, se encuentran 60% respecto al arranque del año.

Arabia Saudí convocó el jueves a una reunión urgente de países petroleros miembros y no miembros de la OPEP, apenas unas semanas después de desatar una guerra con Rusia que provocó el desplome en los precios del crudo.

El rechazo de Rusia el mes pasado a extender los recortes de producción con la OPEP provocó represalias inmediatas de parte de Riad, en donde el príncipe es responsable en gran medida de las políticas petroleras. El reino redujo los precios del crudo el mes pasado y prometió un incremento en la producción de más de 12 millones de barriles diarios.

El choque se lleva a cabo en un periodo de muy baja demanda. La pandemia llegó en un momento en que la economía global ingresaba a un ciclo de crecimiento más lento. La coincidencia ha llevado los precios del crudo Brent, referente internacional, por debajo de los 30 dólares por barril, mucho menos de lo que Arabia Saudí o Rusia necesitan para equilibrar sus presupuestos. Los precios de la mezcla estadounidense referencial cayeron más que en cualquier otro punto de su historia, desplomándose más del 65% a unos 20 dólares por barril, mucho menos de lo que muchas compañías estadounidenses pueden soportar.

En un comunicado publicado en la agencia noticiosa estatal Saudí, el reino indicó que su convocatoria a una reunión de productores petroleros es una muestra de respaldo del país a la economía global en estos momentos y es en “aprecio a” Trump y la solicitud realizada por Estados Unidos. Señaló que el encuentro tiene el objetivo de alcanzar un acuerdo justo para restaurar un equilibrio en el mercado petrolero.