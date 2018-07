Turismo y los visitantes millennials

SANTO DOMINGO. Los millennials acaban de asumir el liderato del turismo que viene a República Dominicana.

Lo que se ve como una tendencia a nivel global, ya acaba de confirmarse en nuestro país, luego de que un total de 839,932 millennials entre 21 y 35 anos, vinieran al país entre enero y mayo de este año 2018.

Esto significa que 33 de cada 100 visitantes durante los primeros cinco meses de este año han sido millennials. Los adultos mayores de 50 años fueron 30 de cada 100 y los adultos de 36 a 49 años fueron 22 de cada 100.

En igual periodo del año 2017, solo un 32% había sido millennials, pero los adultos mayores de 50 años habían sido 34% y los adultos de 36 a 49 años un 20%.

Los turistas teenagers son el 7% y los niños menores de 12 anos son el 6% del total de visitantes. La proporción de teenagers y de niños se ha mantenido igual en los primeros cinco meses de cada uno de los últimos dos años.

Otra tendencia a nivel mundial, que también viene desarrollándose a nivel nacional, es la de hoteles solo para adultos, debido a que consistentemente el 86% de los visitantes extranjeros son mayores de 21 anos.

El de adultos es un mercado de todo el año que no requiere vacaciones escolares para vacacionar y que prefiere ambientes y facilidades más tranquilas y con toques de elegancia, glamour y exclusividad.

De ahí que cada una de las grandes cadenas hoteleras con presencia en la oferta del todo incluido hayan dedicado propiedades exclusivas solamente para adultos.

Pero el de millennials es, sin lugar a dudas, el mercado turístico del presente y futuro. De ahí que las grandes hoteleras hayan lanzado nuevas marcas franquicias enfocadas en los millennials, con características, instalaciones, facilidades y servicios demandados por los jóvenes adultos.

Los nuevos hoteles para millennials no solo tienen logos con letras, formas y colores llamativos a este segmento de clientes, sino que abarcan la satisfacción de sus gustos y preferencias en lo concerniente a las instalaciones de alojamiento, de alimentos y bebidas y de recreación.

Las habitaciones de los nuevos hoteles para millennials tendrán todo lo que un millennial necesita tener...en su smartphone. Las luces, el aire acondicionado, la música ambiental y el televisor se manejan ya y se manejaran desde el celular.

Música ambiental sin Spotyfy y televisores sin Netflix serán cosas del pasado en las habitaciones hoteleras, de cara a la demanda de los nuevos viajeros.

En los restaurantes, las mesas son ya y serán mesas largas para grupos de 8, 10 y 12 personas, en las que millennials previamente desconocidos entre sí, se sentaran a socializar durante el desayuno o la cena.

Los menús tradicionales de sopas, ensaladas, pastas, carnes, aves, pescados y mariscos están siendo cambiados por nuevas experiencias gastronómicas que constituyen verdaderas aventuras y vivencias únicas.

Los alimentos locales están y estarán tomando un papel preponderante en el gusto de los millennials y el yuca mash y el batata mash seguirán popularizándose cada vez más, junto a las hamburguesas gourmet, el mofongo con queso y el quipe de chivo.

Pronto veremos food trucks en el lobby y en la piscina de algunos hoteles ofreciendo platos únicos en ambientes sociales divertidos.

Las opciones de platos súper grandes y el famoso all you can eat están y estarán siendo desplazados por platos buenos y saludables a precios razonables, pues los millennials no son barateros ni comprometen sus valores para ahorrarse unos centavos.

La comida casual y el deli están desplazando y desplazaran el fine dining. La variedad y la disponibilidad de opciones es lo que llenara las expectativas de los jóvenes adultos, en lugar del menú fijo, tradicional. Y ni hablar de la cerveza artesanal.

*Tomás Hungría es director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Turístico de Juan Dolio.