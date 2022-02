La ocupación hotelera en RD aún lejos de niveles prepandemia

El año pasado, los destinos turísticos dominicanos recibieron 4,994,309 visitantes no residentes, una cantidad que representa un 77.4 % cuando se compara con los 6,446,036 de turistas que arribaron en 2019, el año previo a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, la ocupación hotelera promedio no ha logrado recuperarse al mismo ritmo que la llegada de turistas, según reflejan las estadísticas del Banco Central (BC).

De una ocupación promedio de los cuartos de hotel de un 71.6 % en 2019, la misma cayó a un 40.5 % el año siguiente, cuando el COVID-19 obligó a paralizar casi por completo la actividad turística entre abril y junio de 2020. Ese año al país arribaron 2,405,315 visitantes no residentes.

No obstante, la mejora en la llegada de extranjeros no residentes durante el 2021, la ocupación de las habitaciones hoteleras no corrió con la misma suerte. Las cifras indican que el año pasado tuvo un promedio de un 51 %, una mejora de solo 10.5 puntos porcentuales con relación a 2020.

Te puede interesar Ómicron y tormentas de nieve golpean el turismo dominicano en enero

Romana-Bayahibe fue el destino que mejor ocupación hotelera registró el año pasado, con un promedio de 56.2 %, logrando su mayor pico mensual en diciembre, cuando alcanzó una tasa de 84.3 %.

A esta le siguieron Santiago, cuya ocupación durante todo el 2021 registró un promedio de un 52.9 %; Punta Cana-Bávaro, destino en el cual las habitaciones hoteleras estuvieron ocupadas en un 52.6 %; y Santo Domingo, con una tasa de 50.5 %.

Preferencia del turista ¿A dónde más se quedan? Pudiera estar incidiendo en la lenta recuperación de la ocupación hotelera que los turistas preferirían hospedarse en casas de huéspedes, rentadas, propias o de amigos y parientes; y en hospitales (turismo de salud), explica el Banco Central. En 2021, en el concepto de “otros” alojamientos en el informe oficial, se refleja un alza en la participación de estos, al pasar de 16.2 % en 2020 a 28.5 % el año pasado.