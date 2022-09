Hoteles de la zona este operan con normalidad, pero algunos necesitan reparaciones

Hasta el momento no se han cuantificado oficialmente los daños provocados por el huracán Fiona en la República Dominicana, donde sectores que resultaron afectados se han movilizado de manera rápida para seguir operando.

En el caso del turismo, los hoteles de las zonas afectadas por el fenómeno reportan que operan con normalidad y los huéspedes que se encontraban en instalaciones donde podrían producirse inundaciones fueron reubicados antes de que Fiona impactara el país. Además, representantes del sector dicen que se hacen reparaciones mínimas, pero en Bayahíbe-La Romana, para volver a lo normal se requiere una inversión cercana a los 10 millones de dólares.

“Se estima que las reparaciones en el destino pueden rondar los 10 millones de dólares”, dijo Ana García-Sotoca, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana-Bayahíbe. Además, confirmó que están operando de manera normal.

García informó que los servicios se están ofreciendo en un 100 % en el aeropuerto de la zona, al igual que en el puerto de cruceros. Además, la energía eléctrica fue restablecida al 100 %. Los hoteles la mayoría están operando entre 75 y 100 %. Informó que en la isla Saona se espera que sus operaciones se puedan retomar a finales de esta semana o principio de la próxima.

Andrés Marranzini, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), aseguró que en Bávaro-Punta Cana el reto es el suministro (de insumos) “y ya el Gobierno resolvió ese tema para que pueda pasar”.

En las próximas horas el sector turismo se reunirá para recabar más datos sobre la situación, mientras Marranzini reitera que se opera con normalidad en las instalaciones de los miembros de Asonahores. “Los aeropuertos están operando sin problemas y nosotros estamos recibiendo turistas. El fenómeno afectó la vegetación, pero ya se ha recogido mucho y seguimos trabajando”, señaló.

“Estamos operando, hay un proceso de recuperación junto al brazo solidario con los que menos tienen y han sufrido más”, dijo.

De acuerdo a la plataforma Situr del Ministerio de Turismo, la ocupación en La Romana–Bayahíbe en septiembre ronda el 89.1 %, en Bávaro-Punta Cana el 76.5 % y en Samaná el 62.7 %.

El agua en Samaná

Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (Ahetsa), indicó que, a pesar de que se ha hecho un buen trabajo para recuperar la electricidad en la zona, aún en Santa Bárbara de Samaná están presentando problemas con el agua, porque la energía eléctrica no se ha podido recuperar en El Valle, lugar donde está la presa y el acueducto.

“El ojo del huracán pasó por Samaná, tumbó muchos árboles, a la vegetación le hizo muchos daños, pero en lo que de hotelería se refiere ya hay muchos que se han recuperado y están operando”, expresó.

“Es importantísimo que lo recuperen pronto para que no solo tenga agua el sector turismo, sino la población de Samaná, que está pasando un mal momento sin agua”, indicó el empresario.

Dijo que a nivel privado se están haciendo colectas para apoyar a las personas que han sufrido daños durante el huracán Fiona.

La Romana

En Bayahibe operan las empresas Catalonia Bayahibe, Catalonia Royal La Romana, Iberostar Selection Hacienda Dominicus, Casa de Campo, Costasur y Central Romana.

En el caso del hotel Be Live Collection Canoa, estas instalaciones están ya con el 75 % de los servicios restablecidos, esperando llegar al 100 % en las próximas horas. Todos los servicios básicos están funcionando, reportan.

Pero, en el caso del Hilton La Romana, an All-Inclusive Adults Only Resort + Hilton La Romana, an All-Inclusive Family Resort, estarán trabajando en las reparaciones del hotel, y estará en operaciones a partir del 30 de septiembre.

También, Viva Wyndham Dominicus Beach + Viva Wyndham Dominicus Palace están operando. Estos solo han sufrido daños menores, principalmente por el impacto de los fuertes vientos y lluvias, afectando la vegetación. Procuran restablecer todos los servicios e instalaciones al 100 % en las próximas 48 horas.

Otras instalaciones que han sufrido algunos daños por el paso del huracán Fiona son las del Tracadero Beach Resort. Este hotel sufrió algunos daños en sus áreas frente al mar, las áreas comunes y las piscinas, por lo que necesitarán algunos días más para poder ser restauradas. El restaurante ya estará operativo a partir del viernes, así como las habitaciones.

Aporte del este al turismo

La región Este de la República Dominicana es la más importante en términos de turismo para el país. En esa zona, por donde impactó el huracán Fiona, existen la mayor cantidad de habitaciones hoteleras y cuenta con el aeropuerto internacional que más pasajeros recibe, de acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En términos acumulados, los datos del BCRD indica que al cierre de agosto del 2022 se registraron 4,904,162 pasajeros no residentes, siendo este un flujo sin precedentes para los primeros ocho meses de un año. Este monto representa unos 1,965,957 viajeros adicionales con respecto a igual período de 2021, para un crecimiento interanual de 66.9 %.

Explica que durante el período enero-agosto de 2022, se observó el notable predominio de la terminal de Punta Cana al captar el 69.5 % de los turistas extranjeros, es decir 2,780,282 pasajeros, seguida por Las Américas (17.5 %), Cibao (5.0 %), Puerto Plata (4.6 %) y La Romana (2.4 %). Mientras que, las terminales de La Isabela, María Montez y El Catey de Samaná, recibieron en conjunto el restante 1.0 % del total de extranjeros no residentes.

El Banco Central detalla que, al analizar el turismo receptor por vía aérea durante agosto del 2022, los registros muestran que la llegada de pasajeros no residentes alcanzó los 621,953 visitantes, constituyendo un máximo histórico en la llegada de turistas en agosto, para un aumento de 145,378 viajeros adicionales (30.5 %) con respecto a igual período del año 2021.

Del total recibido, el BCRD indica que el 80.8 % corresponde a viajeros extranjeros (502,279 pasajeros) que eligieron al país como destino turístico y el restante 19.2 % a dominicanos no residentes (119,674 pasajeros).

Apunta que, al agregar la llegada de viajeros residentes, el total de pasajeros residentes y no residentes que arribaron por vía aérea durante el período enero-agosto del año 2022 fue de 5,410,076 turistas, para una variación interanual de 64.6 %, lo que representó 2,123,688 pasajeros adicionales con relación al mismo período del 2021.