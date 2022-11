Uno de los barcos más grande del mundo atraca en Puerto Plata

Allure of the Seas es considerado uno de los barcos de cruceros más grande del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

Ejecutivos del Puerto Turístico Taino Bay y La Autoridad Portuaria Dominicana recibieron en la costa Atlántica el crucero Allure of the Seas, the Royal Caribbean, considerado uno de los barcos de cruceros más grande del mundo y el de mayor tamaño anclado en aguas dominicanas.

El director de la Autoridad Portuaria Dominicana destacó el impacto económico que representará para el país la tocada de “Allure of the seas”, y la confianza que genera en el sector cruceristas, logrando posicionar a la República Dominicana en su objetivo de convertirnos en el Hub de Cruceros del Caribe.

“Partiendo de que cada crucerista gasta en tierra unos 100 dólares per cápita, estaríamos hablando de un derrame económico en Puerto Plata de más de medio millón de dólares. Esto nos llena de orgullo ver en Taino Bay un sueño hecho realidad, no solo para quienes descienden de los cruceros, sino también para los puertoplateños, cuya calidad de vida ha sido impactada con el arribo de más y más cruceristas", refirió Jean Luis Rodríguez.

Harold Sanders, gerente de Taíno Bay, afirmó que estos 5,822 cruceristas es la cantidad más grande que han recibido desde la apertura de la terminal y que con la llegada de “Allure of the Seas” el puerto se coloca dentro del umbral internacional con capacidad de recepción de este tipo embarcaciones.

“El 92 por ciento de la gente del barco salió a conocer Puerto Plata y eso habla de un logro para Taino Bay y para la provincia que recibe un importante derrame económico. De los 5,370 pasajeros que descendieron, 1,612 salieron en tour, 696 tomaron taxis a diferentes puntos de la ciudad, y el resto 3,162 se distribuyeron, salieron caminando al centro histórico y visitar el puerto, dejando en promedio un poco más de medio millón de dólares solo en un día para Puerto Plata”, aseguró Sanders.

Como parte del ceremonial para recibir una embarcación que llega a las costas por primera vez, se realizó el tradicional intercambio de placas y llaves con “Allure of the Seas” y con ello certificamos su primer paso por el país.

Allure of the Seas, perteneciente a la clase “Oasis”, tiene capacidad para 6,314 pasajeros y 2,745 miembros de la tripulación que se alojan en 2,700 camarotes. La embarcación tiene 362 metros de eslora por 61 metros de manga y 16 cubiertas, por lo que forma parte de los mega cruceros que surcan los mares.

La nave permaneció por ocho horas en las costas dominicanas y partió de Puerto Plata a las 05:00 de la tarde con destino a Haití.

Taino Bay es un puerto turístico, gerenciado por ITM GROUP y supervisado por la Autoridad Portuaria Dominicana, que cuenta con tres posiciones de atraque y un centro de pasajeros con una capacidad para albergar a 14 mil cruceritas, y que crea más de 1,500 empleos directos y más de 3,000 empleos indirectos para toda la zona norte del país caribeño.