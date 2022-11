Llegada de turistas a RD en octubre supera en 32 % años anteriores

De enero a octubre llegaron al país más de 5.8 millones de turistas que aportaron a la economía 7,278 millones de dólares y se espera que la cifra supere 6.72 millones para el cierre de este 2022, informó hoy el ministro de Turismo, David Collado.

La cantidad de visitantes que llegó durante el periodo enero-octubre de este año superó en un 32 % las estadísticas durante el mismo tiempo del 2019, gracias al posicionamiento que ha alcanzado el país en calidad y diversificación de los servicios ofrecidos por los diversos actores que intervienen en el sector turístico dominicano, consideró Collado.

El ministro destacó que pese al paso del huracán Fiona y de la merma en la llegada de turistas durante los primeros meses del año, por la pandemia provocada por el COVID-19, seguido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el turismo continúa superando su propio record.

"La industria de cruceros también registra un notable crecimiento con la llegada de 88,178 visitantes en el mes de octubre." David Collado. Ministro de Turismo. “

En ese orden, precisó que, por segundo octubre consecutivo, República Dominicana volvió a romper récords en la llegada de visitantes. "Lo volvimos hacer y de qué manera, con la llegada de 119,582 turistas más que en el 2019”, dijo.

Visitantes en octubre

Al presentar su informe mensual sobre el desempeño del turismo, Collado indicó que del total de visitantes registrados durante los primeros diez meses de este 2022, 579,965 llegaron solo en octubre, de ellos el 85 % corresponde a visitantes extranjeros.

Dijo que con la llegada de los turistas se genera un impacto económico para el país. “Solo en octubre la llegada de visitantes generó más de 517 millones en divisas y se espera para el cierre de este 2022 que la cantidad de ingresos por esa rama económica alcance 8,400 millones de dólares.

El ministro de Turismo precisó que de los visitantes registrados en el pasado mes, 491,787 eran turistas que se quedaron hospedados en hoteles tradicionales en las distintas zonas turísticas del país. Mientras que 88,178 fueron excursionistas que prefirieron la naturaleza.

Al desagregar la data comparativa, explicó que “es el segundo octubre consecutivo que rompemos récords, algo verdaderamente histórico cómo cada mes en las cifras del comportamiento del turismo”, lo que resalta la capacidad que tiene el país de atraer nuevos visitantes.

Llegada de cruceros

Uno de los segmentos del turismo que presentado mejor desenvolvimiento durante este 2022 es el transporte marítimo, impactando la economía de las localidades por donde arriban los visitantes que utilizan embarcaciones para trasladarse a diferentes destinos, incluida la República Dominicana.

Sobre la llegada de visitantes por cruceros, el funcionario detalló que de los 491,788 turistas que llegaron al país en octubre, 88,178 lo hicieron a través de viajes en cruceros, lo que ha aportado al dinamismo económico de las provincias donde se ubican los puertos en el país.

El día uno de noviembre arribó al Puerto Turístico Taino Bay el crucero Allure of the Seas, the Royal Caribbean, considerado uno de los barcos de cruceros más grande del mundo y el de mayor tamaño con 5,822 turistas que gastaron en promedio 100 dólares por persona.